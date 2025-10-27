ศธ.ขอเคลียร์ทุกประเด็น กิจกรรมนักเรียนจัดได้ แต่ของดงานรื่นเริง

ศธ.แจงชัด ไม่ได้สั่งห้ามกีฬาสีและกิจกรรมนักเรียน จัดได้ตามปกติ แต่ขอความร่วมมืองดงานรื่นเริง-สังสรรค์ 1 ปี เพื่อความเหมาะสม
จากกรณีที่นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/3512 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและสถานนศึกษาทุกแห่ง งดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภทเป็นเวลา 1 ปี ทำให้ตลอดทั้งวันมานี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กลายสภาพเป็นพื้นที่รับรถทัวร์อย่างต่อเนื่อง จนถึงขนาดที่ทั้งปลัดกระทรวงและเจ้ากระทรวงต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจเร่งด่วน
โดยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงว่า ความหมาย และขอบเขตของกิจกรรมดังกล่าวมีดังนี้ 1.กิจกรรมที่ขอความร่วมมือให้งดจัดหมายถึง งานสังสรรค์ที่ไม่เป็นทางการ และงานบันเทิงที่มีความครื้นเครง เช่น งานสังสรรค์ศิษย์เก่า, งานแสดงความยินดีในวาระต่างๆ, งานเลี้ยงรับ-ส่ง, หรือการแสดงดนตรี และคอนเสิร์ต เป็นต้น 2.กิจกรรมที่ยังคงดำเนินการได้ กิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร
ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า 3.แนวทางการปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการต่อ ถึงแม้ว่ากิจกรรมตามข้อ 2 จะยังสามารถจัดได้ตามปกติ แต่เนื่องจากอยู่ในห้วงเวลาแห่งความอาลัย จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบและบรรยากาศในการจัดกิจกรรม โดยเน้นความเรียบร้อย สงบ และสำรวม เพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด
“กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียน หรือแม้กระทั่งกิจกรรมลูกเสือสามารถทำได้ตามปกติ รวมถึงประเด็นการจัดประเพณีฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีของ 4 โรงเรียน ที่ประกอบไปด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก็ยังจัดแข่งกีฬาประเภทดังกล่าวได้ตามปกติ เพราะถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของผู้เรียน” นายสุเทพกล่าว
ขณะที่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ย้ำว่า กิจกรรมที่ขอความร่วมมือให้งดจัด คือ งานสังสรรค์ที่ไม่เป็นทางการ และงานบันเทิงที่มีความครื้นเครง เช่น งานสังสรรค์ศิษย์เก่า หรืองานแสดงความยินดีรับ-ส่ง ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมในหลักสูตรของนักเรียน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ส่วนที่ผู้ปกครองบางส่วนอาจจะกังวลว่าหนังสือดังกล่าวอาจกระทบต่อกิจกรรมของนักเรียน เช่น กีฬาสี หรือกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ภายในโรงเรียน ขอยืนยันให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่า กระทรวงไม่ได้มีสั่งห้ามหรือปิดกั้นการจัดกิจกรรมของเด็กนักเรียนแต่อย่างใด รวมถึงประเพณีการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ก็ยังสามารถจัดได้ เพราะถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของผู้เรียน และถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย
“ได้กำชับปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วว่า ให้แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ถึงความหมายและขอบเขตของการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ชัดเจน และให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน พร้อมขอให้ผู้บริหารโรงเรียนสื่อสารกับครู นักเรียน และผู้ปกครองอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน" นางนฤมล กล่าว