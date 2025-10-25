xs
ไทย เสนอร่วมมือ ROO ในอาเซียน เร่งขยายตลาดผ่าน FTA อาเซียน จีน และอินเดีย หนุนรับติมอร์-เลสเต เป็นสมาชิกใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



'ศุภจี' เข้าร่วมประชุมเสาเศรษฐกิจอาเซียนหารือทิศทางเศรษฐกิจภูมิภาครับมือความเสี่ยงความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกและมาตรการการค้าสหรัฐฯ เสนอร่วมมือด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า ป้องกันปัญหาการถ่ายเทสินค้าผ่านประเทศที่สาม เร่งยกระดับ FTA กับอินเดียขยายตลาดการค้า เตรียมร่วมลงนาม FTA สินค้าของอาเซียนและอาเซียน-จีน 3.0 หนุนเพิ่มการค้าภายในกลุ่มและกับนอกอาเซียน เตรียมเสนอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 26 ต.ค.นี้

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 26 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ว่า ได้ร่วมการประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อกำหนดทิศทางการรวมกลุ่มและการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยจะเน้นเสริมความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจเพื่อรับมือความเสี่ยงจากภูมิเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีผลต่อห่วงโซ่การค้าและการส่งออกของอาเซียน

ไทย เน้นย้ำให้อาเซียนร่วมมือกันด้านเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์ถ่ายเทสินค้าผ่านประเทศที่สาม (transshipment) และปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (ROOs) ให้โปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการรักษาความเชื่อมั่นและความเชื่อมโยงห่วงโซ่ทางการค้าของไทยในระยะยาว

นางศุภจี กล่าวว่า ไทยสนับสนุนการจัดทำและปรับปรุง FTA ให้รองรับการค้าสมัยใหม่ เพื่อขยายโอกาส ทางการค้าของไทย โดยเฉพาะกับตลาดอาเซียน จีน และอินเดีย โดยมีกำหนดจะร่วมลงนามความตกลง FTA สำคัญที่ปรับปรุงใหม่ 2ฉบับ ได้แก่ ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (Upgraded ATIGA) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA 3.0) ในช่วงการประชุมผู้นำอาเซียน ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะเสริมให้การค้ามีความสะดวกมากขึ้น ลดอุปสรรคด้านกฎเกณฑ์ให้กับการทำธุรกิจของภาคเอกชน

นอกจากนี้ ไทย ขอให้เร่งเจรจาทบทวน FTA ของอาเซียนกับอินเดียให้คืบหน้าและสามารถสรุปผลได้ภายในปีนี้ เพื่อขยายการค้าเข้าสู่ตลาดอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดศักยภาพใหม่ขนาดใหญ่กว่า 1,400 ล้านคน พร้อมกันนี้ได้ทราบความคืบหน้าการรับติมอร์-เลสเต เป็นสมาชิกลำดับที่ 11 ของอาเซียน ซึ่งจะเป็นโอกาสการขยายตลาดภายในภูมิภาคและเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทย ตามแผนมาตรการเร่งด่วนในการบุกตลาดใหม่ของรัฐบาลด้วย” โดยผลลัพธ์การประชุมในครั้งนี้จะเสนอต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียน  26 - 28 ตุลาคม 2568

ในวาระด้านความยั่งยืนของอาเซียน นางศุภจี กล่าวว่า อาเซียน ได้ผลักดันให้เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนสำคัญ ในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันใหม่ของภูมิภาค ซึ่งรวมถึงเรื่องการลดการปล่อยคาร์บอน เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจภาคทะเล โดยไทยย้ำที่ประชุมถึงการลงมือดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยจำเป็นต้องมีกลไกการประสานงานและการติดตามผลที่เป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของอาเซียนเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

'อาเซียน' เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง 4.8% ในปี 2567 และคาดการณ์ขยายตัว 4.3% ในปี 2568โดยมีการค้าภายในกลุ่มขยายตัว 8.9% ในปีที่ผ่านมา และการลงทุนภายในภูมิภาคขยายตัว 43.5%และการลงทุนจากภายนอกเพิ่มขึ้น 8.5% สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนทางการค้าโลกในปัจจุบัน

'อาเซียน'เป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทย โดยปี 2567 มีมูลค่าการค้ารวม 120,418 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้าอาเซียน 20,013 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปอาเซียน ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ และแผงวงจรไฟฟ้า และสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากอาเซียน ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันดิบ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์ ตลาดสำคัญสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย





