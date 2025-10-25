สคร.พอใจสิ้นปีงบ68 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเกินเป้า สูงกว่าปีก่อนกว่า 2 หมื่นล้านบาท

สคร.สรุปผลเบิกจ่ายสิ้นปีงบประมาณ 2568 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายสูงกว่าปีก่อนกว่า 2 หมื่นล้านบาท
นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในการติดตามของ สคร. อย่างใกล้ชิด 43 แห่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) และกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน)
โดยในปี 2568 มีกรอบงบลงทุน 265,561 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีบัญชีจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2568 จำนวน 219,003 ล้านบาท หรือคิดเป็น 99% ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - เดือนกันยายน 2568) 34 แห่ง 133,814 ล้านบาท หรือคิดเป็น 95 %ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 - เดือนกันยายน 2568) 9 แห่ง 85,189 ล้านบาท คิดเป็น 106 % ของแผนการเบิกจ่าย
รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่เบิกจ่าย ได้ไม่ต่ำกว่า 95 % ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการประปานครหลวง
สำหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่เบิกจ่าย ได้ไม่ต่ำกว่า 95 % ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง