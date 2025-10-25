กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ส่งต่อรอยยิ้มผ่านโครงการ "GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าสานต่อโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ "GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 5" โดยจัดกิจกรรมหน่วยสุดท้ายของปีในวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ซึ่งตรงกับ "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ" และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 125 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยกิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกัลฟ์ในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนในสังคมอย่างเท่าเทียม
ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "โครงการ GULF Sparks Smiles ปี 5 ดำเนินมาถึงหน่วยสุดท้ายของปีนี้ จัดขึ้นในวันทันตสาธารณสุข เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ 125 ปี สมเด็จย่าฯ โดยกิจกรรมนี้มีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่าง คณะทันตะ จุฬาฯ และบริษัทกัลฟ์ ที่ต้องการจะสร้างโอกาสการเข้าถึงด้านสาธารณสุขให้มากขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิด-19 โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีของโครงการ เราได้ดูแลผู้ป่วยแล้วประมาณ 6,500 คน และทำการรักษาไปกว่า 9,600 เคส โดย GULF มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเข้าถึงและการรักษาอย่างต่อเนื่อง หัวใจสำคัญของโครงการคือการให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษาเพื่อการป้องกัน ควบคู่ไปกับการรักษา ซึ่งส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากมากขึ้น เราคาดหวังว่าความร่วมมือระหว่างกัลฟ์ และคณะทันตะ จุฬาฯ นี้ จะดำเนินต่อไปเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต"
นายพงศ์ธนา เขมะพันธุ์มนัส เยาวชนจิตอาสา กล่าวว่า “ผมสมัครมาเป็นจิตอาสาในโครงการนี้เพราะมีความสนใจอยากเป็นทันตแพทย์อยู่แล้ว และกิจกรรมนี้ก็ร่วมกับคณะทันตะ จุฬาฯ ด้วย โดยต่อไปหากกัลฟ์ จะมีโครงการอื่นๆ ที่ต้องการอาสาสมัคร แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับทันตแพทย์ ผมก็ยังคงรอติดตามและสนใจที่จะเข้าร่วมอยู่เสมอครับ ขอขอบคุณกัลฟ์มากๆ ที่เล็งเห็นศักยภาพของเด็กไทยและพยายามพัฒนาศักยภาพเหล่านั้น ตั้งแต่โครงการ Green Mission ที่ให้เด็กๆ ได้มาแข่งนวัตกรรมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการที่ผมได้เข้าร่วมก่อนหน้านี้ ทำให้ได้มารู้จักกับกัลฟ์ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ เปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่สนใจ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยเลยก็ว่าได้ครับ”
นายสิทธิพล ถิรมงคลชัย ผู้ปกครองของเยาวชนที่ได้รับบริการทำฟัน กล่าวความประทับใจว่า “ก่อนหน้านี้เคยพาลูกชายไปรักษาที่คลินิกทันตกรรม แต่ไม่สำเร็จเพราะน้องร้องไห้ ทำให้ยังคงมีแผลเปิดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เมื่อทราบข่าวโครงการ GULF Sparks Smiles จึงตัดสินใจพาลูกชายมาใช้บริการที่นี่ เพราะมองว่าเป็นโครงการที่มีคุณหมอด้านเด็กโดยเฉพาะ วันนี้ในเบื้องต้นน้องได้รับการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ รวมถึงมีการนัดทำนัดเพื่อรักษาต่อเนื่อง รู้สึกดีใจและอบอุ่นใจ กับการบริการในโครงการนี้ บุคลากรทุกคนเป็นมิตรและพร้อมให้ความช่วยเหลือ ขอบคุณโครงการนี้และกัลฟ์ ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ สำหรับเด็กๆ คิดว่าน่าจะช่วยเด็กได้อีกหลายกลุ่มเลยครับ”
โครงการ "GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน" ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดีอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยตลอดทั้งปี 2568 โครงการฯ ได้ออกหน่วยให้บริการทำฟันฟรีครบวงจร อาทิ การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด ให้แก่ประชาชนรวมทั้งสิ้นกว่า 6,500 คน 9,651 เคส รวมไปถึงยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสาธารณสุขสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนอีกด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ กัลฟ์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมผ่านการส่งต่อ "รอยยิ้มสดใส" อันเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป
