เซงกะบ๊วยกล่าวหา เนวิน-อนุทิน หัวหน้าสแกม-ไม่มีเงินถึงมูลนิธิธรรมนัส-ไม่รู้เรื่องยกทรัพย์สินให้-วางกำลังป้องกันภูมะเขือ-เผาเคเค-พาร์คโชว์อาเซียน

เซงกะบ๊วยกล่าวหา เนวิน-อนุทิน หัวหน้าสแกม
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เผยกรณีนิวยอร์กไทมส์ระบุ ไทยก็เป็นศูนย์กลางของสแกมเมอร์ ยืนยัน รัฐบาลนี้ปราบสแกมเมอร์แล้ว ทั้งถอนสัญชาติ ยึดทรัพย์ คนทำงานไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่อง ชี้แจง อาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์แค่อาคารให้เช่า หลังดีเอสไอบุกตรวจสอบพบผู้ถือหุ้นชาวไทยของ ปริ้นซ์ กรุ๊ป ตั้งอยู่ในอาคาร ใครมาเช่าแล้วทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย ชี้นิ้วบอกสื่อ คุณอย่าผูก ถ้าบริษัทซิโน-ไทย ทำสแกมเมอร์เองค่อยมาว่ากัน ส่วนข้อสงสัย อนุทิน-เนวิน เป็นเจ้าของสแกมเมอร์ บทสรุปเซงกะบ๊วยอย่างงี้ไม่ได้
คุยกับนายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง แล้ว ไม่กลัวถูกร้องเรียนเพราะตรวจสอบทุกอย่าง
ไม่มีเงินถึงมูลนิธิธรรมนัส
นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ยืนยันไม่มีเจตนาเอาเงินไปให้ใคร ไม่เคยเบิกถอนเงินสดออกมา ไม่มีเงินไปถึงมูลนิธิธรรมนัสฯ ประสานมูลนิธิที่มีความมั่นคงแห่งหนึ่งจะเปลี่ยนไปใช้ชื่อเขา ตามข้อ 39 ขณะที่บัญชีมูลนิธิมีเงินเข้า 207 ล้านบาท ใช้แล้ว 117 ล้านบาท คงเหลือในบัญชี 90 ล้านบาท
ไม่รู้เรื่องยกทรัพย์สินให้
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ บอกไม่รู้เรื่อง กัน จอมพลัง เขียนข้อบังคับยกทรัพย์สินให้มูลนิธิธรรมนัสฯ ตอนทำไม่ได้มาถาม มือใหม่หัดขับ ทำอะไรไม่ค่อยคิด ยืนยัน ไม่เกี่ยวกับพรรคกล้าธรรม ต้องแยกเรื่องงานกับการเมืองให้ออก
วางกำลังป้องกันภูมะเขือ
พ.ท.จักรกฤษณ์ ขุริรัง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 11 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี เผย ไทยสามารถยึดคืนภูมะเขือได้ และทำลายบันไดกระเช้าแล้ว กัมพูชาไม่สามารถเพิ่มกำลังขึ้นมาบนภูมะเขือได้ โดยทหารไทยวางกำลังป้องกันการขึ้นมาของกัมพูชา ซึ่งรวมระยะทางยึดพื้นที่ภูมะเขือคืนได้ รวม 25 ฐาน ระยะทาง 1.4 ตารางกิโลเมตร
เผาเคเค-พาร์คโชว์อาเซียน
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ทหารเมียนมาโจมตีเผาอาคารใน เคเค-พาร์ค ปราบแก๊งสแกมเมอร์ ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ด้านเหยื่อบางราย เผย มีการตั้งโปรไฟล์ใช้ AI สวมรอยใบหน้า เพื่อหลอกเหยื่อต่างชาติ ออกเงินลงทุน คนที่ยอดไม่ถึงจะถูกลงโทษ หากไม่มีประโยชน์ก็จะถูกส่งต่อไปที่อื่น