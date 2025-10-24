หนีตายเคเค-พาร์ค แห่เข้าไทย (อีกแล้ว)-4 ประเด็น เขมรทำจริง?-ตกลงได้ระดับหนึ่ง-เร่งสอบข่าวลักพาตัวเกาหลี-ดวงจันทร์ที่ 2 บริวารโลก

หนีตายเคเค-พาร์ค แห่เข้าไทย (อีกแล้ว)
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เผยกรณีทหารเมียนมาควบคุมพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน เคเค-พาร์ค เมียนมา เข้าตรวจสอบโครงการฯ ส่งผลให้กลุ่มทุนพนักงาน ชาวต่างชาติ ในโครงการฯ หวาดกลัวหลบหนีมาฝั่งไทยจำนวนมาก พบข้ามมาฝั่งไทยบริเวณช่องทางบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง จ.ตาก จำนวน 677 คน ยืนยัน ดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมายและหลักมนุษยธรรม พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา อย่างใกล้ชิด
4 ประเด็น เขมรทำจริง?
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม เผย ที่ประชุม GBC ไทย-กัมพูชา เห็นพ้อง 4 ประเด็น ทำแผนปฏิบัติการ ถอนอาวุธหนัก-ปราบไซเบอร์สแกม เตรียมสำรวจแนวเส้นอ้างสิทธิ์ บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ปูทางวางหมุดชั่วคราว และตั้งกองกำลังเฉพาะกิจร่วม ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อเริ่มกวาดล้างแกนนำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการไซเบอร์สแกม ยอมรับ มีขบวนการบางส่วนเดินทางไปมาทั้งสองประเทศด้วยวิธีต่างๆ
ตกลงได้ระดับหนึ่ง
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ มั่นใจได้ลงนาม ประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา บนเวทีอาเซียน ทุกอย่างตกลงได้ในระดับหนึ่ง ทั้งถอนอาวุธหนัก เก็บกู้ทุ่นระเบิด กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ มีแผนดำเนินการเป็นขั้นตอน รวมถึงการนำชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ไทยก็พูดคุยกันแล้ว หลังจากนี้จะพูดคุยกันว่ามีจุดใดบ้างที่มีการรุกล้ำ เพื่อแก้ปัญหาต่อไป
เร่งสอบข่าวลักพาตัวเกาหลี
พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยกรณีสื่อเกาหลีใต้ เสนอข่าวอ้างชาวเกาหลี 11 คน ถูกลักพาตัวในประเทศไทย อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง ตำรวจไทยและตำรวจเกาหลีใต้ประสานงานกันต่อเนื่อง ยืนยัน ไม่นิ่งนอนใจ มีมาตรการดูแลความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ
ดวงจันทร์ที่ 2 บริวารโลก
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า นาซาเผยถึงดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กชื่อ"2025 PN7" เป็น วัตถุกึ่งดวงจันทร์ เป็นวัตถุท้องฟ้าพิเศษ มีวงโคจรใกล้เคียงกับโลก ซึ่งอาจอยู่ถึงปี 2083 ก่อนไปเส้นทางอื่น ส่วนเหตุผลทำไมวัตถุกึ่งดวงจันทร์ถึงสำคัญ นักวิจัยชี้ว่า ช่วยปรับปรุงแบบจำลองวงโคจร เพิ่มประสิทธิภาพการทำนายดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก เป็นตัวอย่างทดสอบภารกิจอวกาศ เพราะเข้าถึงง่าย และเรียนรู้ผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงของโลกในอวกาศ