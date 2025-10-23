CSI LA ไหว้สวย ขอโทษ "พล.อ.วิชญ์" ยอมรับข้อผิดพลาด

เพจจอมแฉ CSI LA ออกโรงขอโทษ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ยอมรับใช้ภาพผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ
ในที่สุดก็ได้เห็นภาพที่เพจจอมแฉอย่าง CSI LA ต้องออกประกาศขอโทษบุคคลอย่างเป็นทางการ โดยเป็นผลมาจากการที่พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้มอบหมายให้ทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีกับเพจ CSI LA ซึ่งได้โพสต์กล่าวหาว่าส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ
ต่อมา เพจ CSI LA ได้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่า "เพจ CSI LA ขอชี้แจงและขอโทษ พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ด้วยครับ ในโพสต์ก่อนหน้านี้ ทางเพจใช้ภาพที่มีท่านอยู่ด้วย โดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติแต่อย่างใด"
"ความจริงคือเพจต้องการพูดถึงเฉพาะ นายอารีพงศ์ เท่านั้น แต่ภาพที่เลือกใช้มีท่านติดมาด้วยโดยไม่ได้ตรวจให้ละเอียดพอ เพจขอยืนยันว่า ไม่มีเจตนาจะกล่าวหา หรือทำให้ท่านเสียชื่อเสียง และต้องขออภัยอย่างจริงใจต่อท่านมา ณ ที่นี้ครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ และขอบคุณทุกการติดตามที่มีให้เพจ CSI LA เสมอครับ"
จากกรณีนี้น่าจะเป็นบทเรียนให้กับเหล่าเพจจอมแฉอื่นๆ อีกพอสมควร เพราะการออมากกล่าวหาใครโดยไม่มีหลักฐานมัดแน่นมากพอ สุดท้ายก็ต้องมีบทสรุปที่ลงเอยไม่ต่างกัน