เขมรปั่นหัวจับสแกมเมอร์ ตำรวจไทยกลับมือเปล่า-วาระด่วนระดับโลก-อย่าตามเกมขึ้นโต๊ะอาเซียน-ปราบสแกมเมอร์ทำได้ทันที-ปราบสแกมเมอร์ทำได้ทันที-หวังคนละครึ่งพลัสดันจีดีพี

เขมรปั่นหัวจับสแกมเมอร์ ตำรวจไทยกลับมือเปล่า
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) เผยข้อสังเกตความแตกต่างของตำรวจไทยกับเกาหลีใต้ที่ใช้เวลาไม่นานในการนำพลเมืองกลับประเทศ ยืนยัน ตำรวจไทยทำมาก่อนและพยายามมาตลอด โดยเดือน ส.ค.-ก.ย. 2567 ออกหมายจับผู้ทำผิดทั้งคนไทยและกัมพูชามากกว่า 160 หมายจับ มีที่ตั้งฐานสแกมเมอร์ นำข้อมูลประสานกับกัมพูชา โดยจะปฏิบัติการร่วมกัน แต่กัมพูชากลับเลื่อนนัดจนเวลาล่วงไปกว่า 1 เดือน ก็ขอให้ไทยกลับประเทศ ตำรวจไทยต้องกลับบ้านมือเปล่า อยู่ที่กัมพูชาจะให้ความร่วมมือกับไทยเหมือนที่ให้กับเกาหลีใต้หรือไม่ ส่วนในการประชุม GBC ไทย-กัมพูชา ตำรวจไทยได้ส่งข้อมูลที่ตั้งสแกมเมอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา 62 จุด แต่ทางการกัมพูชาไม่ยอมรับ
วาระด่วนระดับโลก
นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกรัฐสภาไทยที่ร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา(IPU) สมัยที่ 151 เผยถึงร่างข้อมติของไทยว่าด้วยการปราบปรามสแกมเมอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ชนะโหวตในวงประชุมใหญ่ IPU ได้บรรจุเป็นวาระเร่งด่วนครั้งประวัติศาสตร์ ไทยโฟกัสเรื่องศูนย์กลางสแกมเมอร์ และอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดน โดยกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและยุโรปต้องการผลักดันเรื่องอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติและขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของไทยเช่นกัน จึงนำมารวมกับของไทย ขณะที่กัมพูชาไม่เข้าร่วมการโหวต
อย่าตามเกมขึ้นโต๊ะอาเซียน
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ เผยสิงคโปร์สนใจปัญหาไทย-กัมพูชา ต้องมีแผนปฏิบัติชัดทำตาม 4 ข้อตกลง หวังเขมรเร่งทลายแหล่งอาชญากรรมข้ามชาติ ไม่อยากให้ข้อพิพาทถูกหยิบหารือในเวทีสุดยอดอาเซียน เพราะเป็นสิ่งที่ไทยและกัมพูชาต้องมาพูดคุยกัน
ปราบสแกมเมอร์ทำได้ทันที
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอ 6 ข้อ แก้ปัญหาสแกมเมอร์ ทำได้ทันที ไม่เสียเวลาตั้งคณะกรรมการฯ ได้แก่การตัดไฟฟ้า ตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระงับบัญชีม้า ยึดทรัพย์ หยุดการค้าขายทองคำ และหยุดการค้าขายทุกอย่างกับ กัมพูชาจนกว่าจะแก้ปัญหาได้ ย้ำ ถึงเวลาต้องใช้มาตรการทุกรูปแบบ
หวังคนละครึ่งพลัสดันจีดีพี
นางสาวปราณี สุทธศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เผย ธปท. คาดเศรษฐกิจไทยปี 2568 โต 2.2% ลุ้นไตรมาส 4 ได้อานิสงส์จากโครงการคนละครึ่งพลัส เที่ยวดีมีคืน ฟื้นกำลังซื้อ หนุนการจับจ่ายใช้สอยคึกคัก ส่วนข้อกังลความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืด ยังคงอยู่ในระดับต่ำ