เขมรปั้นหน้าเล่นบทเหยื่อ ประณามไทยกลาง IPU-จับมือสหรัฐฯปราบสแกมเมอร์-รื้อโกดัง "กำนันลี"-เร่งเบิกจ่ายงบ 4.37 ล้านล้าน-ลงทะเบียนบัตรคนจนปีหน้า

เขมรปั้นหน้าเล่นบทเหยื่อ ประณามไทยกลาง IPU
นาย อุช โบฤทธิ์ รองประธานวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนรัฐสภากัมพูชา กล่าวในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา(IPU) ที่สวิตเซอร์แลนด์ จากก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏตัวในห้องประชุมต่างๆ ตลอด 2 วัน โดยกล่าวถึงปัญหาพิพาทไทย-กัมพูชา อ้างถูกละเมิดมนุษยธรรมรุนแรง กัมพูชาไม่คิดเป็นศัตรูกับใคร ขอประเทศไทยทราบเรื่องนี้ มี MOU 2543 เรื่องเขตแดน แต่ชาวบ้านกัมพูชาถูกปิดล้อม ถูกดดันให้ออกจากพื้นที่ ทหารกัมพูชา 18 คน ยังถูกคุมตัว ปฏิบัติการจิตวิทยาปล่อยเสียงแหลมดังเวลากลางคืน ทำให้ชาวกัมพูชาหวาดกลัว ย้ำ กัมพูชาเคารพข้อตกลงหยุดยิง กฎหมายระหว่างประเทศ และสนธิสัญญาทุกฉบับ ทั้งนี้ รองประธานวุฒิสภากัมพูชาพูดเกินเวลามาก ทั้งที่มีแสงไฟเตือนถี่ๆ หลายรอบ ประธานการประชุมเตือนหลายครั้ง แต่ไม่สนใจพูดจนจบเนื้อหาที่เตรียมมา จนสมาชิกชาติอื่นส่งเสียงไม่พอใจ ประธานควบคุมเวทีตำหนิไม่เคารพเวลากระทบชาติอื่น
จับมือสหรัฐฯปราบสแกมเมอร์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย หารือกับ นายรอเบิร์ต เอฟ.โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ยืนยันจุดยืน 4 ข้อที่เสนอกัมพูชา และหารือความร่วมมือปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ การแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลสแกมเมอร์กับสหรัฐฯ เพื่อให้การปราบปรามมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ โดยต้นเดือน พฤศจิกายน นี้ คณะผู้แทนจากสหรัฐฯ จะหารือกับนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างเป็นรูปธรรม
รื้อโกดัง "กำนันลี"
ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ลงพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว นำรถถากถางหุ้มเกราะและรถแบ๊กโฮรื้อถอนบ้านและโกดังขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นของนายโตน สลิน หรือ “กำนันลี” ผู้มีอิทธิพลฝั่งกัมพูชา และมีประวัติค้าขายข้ามแดนกับไทยมานาน เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้โล่งสำหรับการเก็บกู้วัตถุระเบิด โดยมีทหารกัมพูชาสังเกตการณ์ต่อเนื่อง
เร่งเบิกจ่ายงบ 4.37 ล้านล้าน
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เผยที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2569 วงเงินรวมกว่า 4.37 ล้านล้านบาท ตั้งเป้าอัดฉีดเม็ดเงินลงสู่ระบบ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรวมไม่น้อยกว่า 93% รายจ่ายลงทุน 75% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบาย Quick Big Win
ลงทะเบียนบัตรคนจนปีหน้า
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ยอมรับ อาจเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไม่ทันเดือน พ.ย. 2568 เนื่องจากรัฐบาลยังมีภารกิจออกมาตรการด่วนตามนโยบาย Quick-Big-Win หลายเรื่อง เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว คาดเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ. 2569 โดยจะทบทวนเงื่อนไขผู้เข้าโครงการใหม่ทั้งหมด