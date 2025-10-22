แฟนบอลช็อก ปลดโค้ช 'อิชิอิ' ลอยแพทีมช้างศึก

แฟนบอลช็อก! สมาคมฟุตบอลปลดโค้ชอิชิอิ หลังพาทีมช้างศึกชนะ 2 นัดรวด ท่ามกลางกระแสเดือดวิจารณ์ผู้บริหารสมาคมอย่างหนักที่สุดในรอบหลายปี
วงการฟุตบอลไทยเดือดเป็นไฟ หลังสมาคมกีฬาฟุตบอล มีคำสั่งปลดฟ้าผ่าโค้ชชาวญี่ปุ่น มาซาทาดะ อิชิอิ ทั้งที่เพิ่งนําทีมช้างศึกแข่งชนะ มาสวยๆ 2 นัดรวด มีลุ้นเข้ารอบ สุดท้าย ฟุตบอลเอเชียนคัพ
เดือดขนาดเพจของมาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคม ยังโดนทัวร์ลงเละ อย่างที่ไม่เคยโดนมาก่อน มาดามเคยได้ใจ FC ตอนนี้กลายร่างเป็นอะไรไปแล้ว ในสายตาของกองเชียร์ช้างศึก
เช่นเดียวกับ โค้ชหรั่ง ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน เดอะตุ๊ก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน 2 ผู้บริหารสมาคม ซึ่งรับหน้าที่ เรียกตัวโค้ชอิชิอิ มาเชือด อย่างเลือดเย็น โดนแฟนบอลที่กำลังเกรี้ยวกราด ด่ายับ รับมือไม่ไหว
เพราะในสายตาแฟนบอล โค้ชอิชิอิ ถือว่ายกระดับทีมฟุตบอลไทย ให้น่าเชียร์ สามารถไต่อันดับโลกจากเกินร้อยมาอยู่ที่อันดับ 96 ในปัจจุบัน
ขณะที่อัตราการคว้าชัยของทีมช้างศึกในยุคของเขา เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ของบรรดาโค้ชทีมชาติไทยทั้งหมด
ตัวอิชิอิเองช็อกมาก จากคําสั่งปลดฟ้าผ่าครั้งนี้ จึงโพสต์เปิดโปงว่าเขาถูกฝ่ายเทคนิคของสมาคม เรียกไปประชุมประเมินผล การแข่งขันที่ผ่านมา แต่กลับถูกตลบหลัง ประกาศเลิกจ้างดื้อๆ
อิชิอิ ซัดว่า "พวกเขาไม่มีความจริงใจ" ซึ่งคำนี้ มันตรงใจตรงความรู้สึกของแฟนบอลไทย จนเกิดกระแสดราม่าคั่งแค้น ประณามสมาคมฟุตบอลจนเละไม่มีชิ้นดี มีรถทัวร์แห่ไปลงเพจมาดามแป้ง และช่องยูทูบของ เดอะตุ๊ก เพื่อทวงความยุติธรรมให้โค้ชอิชิอิ
พระเอกนางเอก ต้องกลายเป็นผู้ร้ายในชั่วพริบตา เพราะการบริหารงานแบบไทยๆ เอาแต่ใจไร้เหตุผล และสุ่มเสี่ยงอย่างมาก จะลากทีมชาติไทยไปสู่ สิ่งที่เรียกว่า "วนลูปนรก"
เพราะการปลดอิชิอิ ของสมาคมก็ไม่ได้ต่างกันเลยกับการปลดซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ของบิ๊กอ๊อด ของ พล.ต.อ.สมยศ-สมเยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ที่เอาจุดผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ มาชูเป็นข้ออ้าง
การตัดสินใจผิดพลาดของ อ๊อดสมยศครั้งนั้น ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อฟอร์มของทีมชาติไทยในพริบตา กว่าจะกู้คืนกลับมาสู่จุดเดิมได้ ต้องใช้เวลานานเป็นสิบปี เช่นเดียวกับศรัทธาของ บรรดาแฟนบอลไทย ซึ่งพังทลายไป ด้วยเวลายาวนานพอกัน
ทั้งนี้ ทางสมาคมฟุตบอล ได้ชี้แจงว่า โค้ชอิชิอิ ถูกประเมินว่าไม่ผ่าน รวมแล้ว 7 ข้อด้วยกัน โดยข้อ 1-6 เป็นการอ้างว่า อิชิอิทําทีม แพ้โน่นนี่นั่น
แต่ข้อ 7 แฟนบอลเชื่อว่า คือเหตุผลหลักอย่างแน่นอน นั่นคืออิชิอิ ไม่สนใจคําแนะนําของ โค้ชหรั่งและเดอะตุ๊ก
แปลไทยเป็นไทยก็คือ สมาคม ไม่พอใจ ที่ไม่สามารถล้วงลูก วิธีการทําทีมของอิชิอิได้ และแปลได้ต่อไปว่า สมาคม อยากได้โค้ชประเภทเด็กในคาถา สั่งซ้ายหันขวาหันได้ มากกว่าคนที่มีความเป็นตัวเองสูง อย่างโค้ชอิชิอิ
กระแสเดือดของแฟนบอล คงช่วยให้โค้ชหรั่งและเดอะตุ๊ก ได้ตาสว่างขึ้นบ้างแล้ว ว่าพวกเขาไม่ได้ มีเครดิตอะไรสูงส่งเลยในด้านฟุตบอล
มิหนำซ้ำ พวกเขากำลังพาตัวเอง มาเดินเลาะขอบเหวหายนะ จากพฤติกรรมล้วงลูก บ้าอํานาจ ไม่ให้เกียรติคน ซึ่งคนดีๆ คนจะฉลาดๆ จะไม่กล้าทําอะไรเช่นนี้
แฟนบอลมีการขุดวีรเวรวีรกรรมของ โค้ชหรั่งมารีรันด้วย ว่าเคยทําเรื่องน่าละอายอย่างการพานักเตะทีมชาติวอล์กเอาต์ระหว่างการแข่งขัน
ส่วนเดอะตุ๊ก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ก็ไม่วางตัวเป็นผู้บริหาร แต่วิจารณ์ออกสื่อ ไม่พอใจที่โค้ชอิชิอิ เมินนักเตะตัวเก๋าๆ ที่เดอะตุ๊ก ชื่นชอบ
ในโลกเป็นจริง ไม่มีใครเชื่อน้ํายา โค้ชหรั่งและเดอะตุ๊ก ไม่ว่าจะฝีมือการคุมทีม หรือวิสัยทัศน์ แฟนบอลเชื่อมั่นในโค้ชอิชิอิ ซึ่งมีผลงานจับต้องได้ แถมโปรไฟล์ของอิชิอิ เคยเป็นถึงผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม ประจำปีของเจลีกมาแล้ว คนละเกรดเลยกับโค้ชหรั่งและเดอะตุ๊ก
มาถึงขั้นนี้แล้วเหลือทางเดียวที่จะพลิกสถานการณ์ ให้แฟนๆชื่นชมดังเดิม และลืมเรื่องที่เกิดขึ้น ก็คือ แต่งตั้งโค้ชใหม่ ที่ต้องเสกผลงานดีๆ ให้ทีมช้างศึกแบบเปิดปุ๊บติดปั๊บ
ขืนฟอร์มตกต่ำดำดิ่ง จนตกรอบเอเชียนคัพละก็ ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น ทายว่าเพราะแฟนบอลช้างศึกเอาผู้บริหารสมาคมตายแน่