ขึงขังถ้าเขมรไม่ร่วมมือ ไทยไม่ใช้แค่สันติวิธี-เชื่อเจรจาจีบีซีได้ผล-เขมรฟ้องโลกสื่อไทยรังแก-รวยมาก่อนเล่นการเมือง-ลดราคาครั้งใหญ่ทั่วไทย

ขึงขังถ้าเขมรไม่ร่วมมือ ไทยไม่ใช้แค่สันติวิธี
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ยื่นคำขาดกัมพูชา หากไม่ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาชายแดน การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย–กัมพูชา(จีบีซี) รอบนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย โดยจะกำหนดไทม์ไลน์ 4 ประเด็นหลัก เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ ไทยทำตามขั้นตอน ทำเต็มที่ตามหลักสากล ให้โอกาสหลายครั้งแล้ว ถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด นโยบายของรัฐบาลไม่ได้หมายถึงการใช้สันติวิธีอย่างเดียว นี่คือเรื่องอธิปไตยของไทย เราทำดีที่สุดตามสันติวิธี ส่วนกรณีบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยที่ถูกรุกล้ำ พื้นที่นอกเหนือจากเขตอ้างสิทธิ์เป็นดินแดนของไทย ต้องเร่งคืนพื้นที่ ถ้าคุยกันไม่ได้ต้องยึดเส้นอ้างสิทธิ์ของเราไว้
เชื่อเจรจาจีบีซีได้ผล
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ เชื่อการประชุม จีบีซีเจรจาได้ผล ซึ่งจะสามารถทำแผนงานในรายละเอียดต่างๆ ได้ ส่วนหากผลไม่เป็นไปตามที่ต้องการ กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการเช่นไรนั้น ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ ซึ่งต้องพูดคุยกับคณะผู้แทนที่ประชุมกันอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
เขมรฟ้องโลกสื่อไทยรังแก
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เผยถึงการพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการกับ นายมาร์ติน จุนกอง เลขาธิการสหภาพรัฐสภา หรือ IPU โดยเลขาธิการ IPU แจ้งว่า ผู้แทนรัฐสภากัมพูชากังวลสื่อมวลชนไทยรายงานข่าวเชิงลบกับกัมพูชาค่อนข้างมาก ทั้งที่กัมพูชาไม่ได้ต่อว่าหรือตำหนิรัฐบาลไทยเลย แต่สื่อไทยกลับตอบโต้ ทำให้เกิดภาพเชิงลบกับกัมพูชา โดยเสนอให้ไทยและกัมพูชาเจรจาหารือเพื่อหาทางออก และสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน
รวยมาก่อนเล่นการเมือง
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ ยืนยันไม่เคยทำธุรกิจบนความเดือดร้อนประชาชน ก่อนเข้าสู่การเมือง ทำธุรกิจมาก่อน มีทรัพย์สินชัดเจนตามที่เคยชี้แจง ไม่ฟ้องปิดปากแต่เพื่อให้ข้อเท็จจริงกระจ่าง อย่ากล่าวหานายเบน สมิธ เมาเออร์เบอร์เกอร์ เป็นสแกมเมอร์ กฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ยังไม่มี ต้องให้เขาพิสูจน์ตัวเอง
ลดราคาครั้งใหญ่ทั่วไทย
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เผยถึงความร่วมมือกับสมาคมการค้าส่งค้าปลีกแห่งประเทศไทยเครือข่ายผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ และห้างสรรพสินค้ากว่า 90 ราย ซึ่งมีสาขารวมกันกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรม "รวมพลังห้างท้องถิ่น ลดยิ่งใหญ่ ไทยช่วยไทย" ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพสูงสุดถึง 60% ครั้งใหญ่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ย. นี้ สอดคล้องกับโครงการ "คนละครึ่งพลัส" และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิร่วมกับส่วนลดในโครงการนี้ได้