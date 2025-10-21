เร่งสปีดเต็มกำลัง เดินหน้าแก้ รธน.เล็งเปิดโหวตสมัยวิสามัญ

เร่งสปีดแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าไม่หยุด กมธ.ตั้งทีมเฉพาะกิจเคลียร์ประเด็นคาใจสังคม หวังปิดดีลทันกรอบเวลาจ่อเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญโหวตวาระ 2 ย้ำต้องคุมเกมให้ทันก่อนสิ้นเดือนตุลาคม
เดินหน้าใส่เกียร์ห้ากันอย่างเห็นได้ชัดสำหรับความพยามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการ ภายหลังออกมายอมรับว่าอาจมีแนวคิดเสนอให้มีการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เพื่อให้ทันกับกรอบเวลาในเดือนธันวาคม
ในประเด็นนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงกรอบการประชุมอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องเร่งรัดให้เสร็จในสมัยประชุมนี้ แม้จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเวลา จึงมีมติจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ซึ่งจะประกอบด้วย ส.ส., ส.ว., คณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้เสนอร่างทั้ง 3 ฉบับ เพื่อหารือประเด็นที่ยังมีความคลุมเครือและข้อสงสัยจากสังคม เพื่อให้การทำงานของ กมธ.ชุดใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 ตุลาคมนี้ เพื่อกำหนดสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะยังไม่ลงรายละเอียดรายมาตรา เนื่องจากต้องใช้เวลาในการพิจารณาความเข้าใจที่อาจยังไม่ตรงกัน ทั้งในส่วนของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และเจตนารมณ์ของแต่ละร่างที่เสนอเข้ามา
นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษก กมธ. กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ยังไม่มีการหารือถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความเพิ่มเติม เพราะที่ประชุมยังเน้นเรื่องการกำหนดกรอบทำงาน โดยได้วางไทม์ไลน์ชัดเจนว่าจะต้องพิจารณาให้ทันภายในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงปิดสมัยประชุม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการยังคงเต็มไปด้วยความระมัดระวังและความห่วงใยในทุกฝ่าย กมธ.จึงอาจต้องกลับไปทำการบ้านเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดเตรียมการสื่อสารเนื้อหาให้กับสมาชิกรัฐสภาทุกคน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนการลงมติใน วาระ 2 และ 3
นายนรเศรษฐ์ ยังเปิดเผยด้วยว่า มีความเป็นไปได้ที่อาจมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาเฉพาะ วาระ 2 เพราะหากรอเปิดสมัยประชุมปกติในวันที่ 12 ธันวาคม อาจไม่ทันตามกรอบเวลา ส่วนวาระ 3 จะถูกพิจารณาในสมัยประชุมถัดไป
ขณะที่ การพิจารณาเลือกให้บุคคลมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ ปรากฎว่านายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้คะแนนเสียงสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาจากนายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย