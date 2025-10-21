ไทยเดินหน้าประชุม JBC เมินเสียงท้วงติง มั่นใจได้ข้อสรุปร่วมกัน

ไทยเดินหน้าประชุม JBC กับกัมพูชา มั่นใจแก้ปัญหาเขตแดนด้วยสันติวิธี ยึดประโยชน์ชาติและอธิปไตย รัฐบาลย้ำเดินหน้าเจรจาทวิภาคี แม้ถูกกดดันจากกระแสคัดค้าน คาดได้ข้อสรุปร่วมกันในเวทีจันทบุรี 21–22 ต.ค.
ในห้วงเวลาที่ปัญหาเขตแดนระหว่างไทย-กัมพูชา กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งบนเวทีการเมืองและในสายตาของสาธารณชน การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21-22 ตุลาคม ที่จังหวัดจันทบุรี กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญว่าทั้งสองประเทศจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้อย่างสันติหรือไม่ ท่ามกลางแรงต้านจากบางฝ่ายที่ตั้งคำถามถึงท่าทีของกัมพูชาที่ "ยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของไทย"
แต่ในมุมของรัฐบาลไทย การเดินหน้าผ่านกลไกทวิภาคีอย่าง JBC ยังคงเป็นช่องทางหลักในการแก้ปัญหาเขตแดนอย่างมีเกียรติ และไม่กระทบต่ออธิปไตยของประเทศ — นี่คือจุดยืนชัดเจนที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ย้ำในการให้สัมภาษณ์ล่าสุด โดยระบุว่า อะไรที่ดำเนินการอยู่แล้ว ประเทศไทยไม่ได้สูญเสียประโยชน์ ทำแล้วทำให้เราบรรลุสิ่งที่คนไทยต้องการ ภายใต้เกียรติภูมิ อธิปไตย และความปลอดภัยของประชาชน เราก็จะดำเนินการต่อไปจนกว่าจะได้ข้อสรุป
ด้านนายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC) วันที่ 21-22 ตุลาคม ที่จังหวัดจันทบุรี ฝ่ายไทยมี นายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศด้านเขตแดน เป็นประธาน ด้านฝ่ายกัมพูชามี นายลำ เจีย รัฐมนตรีรับผิดชอบสำนักงานเลขาธิการ กิจการชายแดนแห่งชาติกัมพูชา เป็นประธาน รวมทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม-เหล่าทัพ และกระทรวงมหาดไทย เป็นการประชุมเน้นเฉพาะเรื่องเขตแดน ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว
ดังนั้น การทำงานและการกำหนดประเด็นหารือ ต้องการให้มีความสอดคล้องกัน JBC RBC ทำให้ไทยสามารถผลักดันผลประโยชน์ของชาติได้อย่างเป็นเอกภาพ ระหว่างฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายต่างประเทศ รวมถึงการหารือกรณีบ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยการสร้างรั้วให้มีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนหน้าที่ของ JBC ต้องสะท้อนความตั้งใจของไทยในการตั้งใจแก้ไขปัญหาเขตแดน ผ่านกลไกที่ประชุม และประเด็นเร่งรัดแก้ไข TOR 2003 เพื่อนำ LiDAR ทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และการเสนอพื้นที่เร่งด่วนในการกำหนดเขตแดนโดยเฉพาะพื้นที่ ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกัน
อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้เป็นหนึ่งในทวิภาคี ที่ไทยใช้กับกัมพูชาเข้ามาสู่โต๊ะเจรจาแบบสันติวิธี ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล จะตอกย้ำประชาคมระหว่างประเทศว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างไทย-กัมพูชา จะเป็นไปด้วยความชอบธรรม ผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่
พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การประชุม GBC ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่มีการเจรจาหยุดยิงตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการจัดการประชุม JBC สมัยสามัญครั้งแรก ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งได้มีการเจรจายุติการเป็นปรปักษ์ต่อกัน เป็นการนำทั้งสองฝ่ายขึ้นโต๊ะเจรจาเพื่อให้มีการหยุดยิงถาวร และหลังจากนั้น การประชุม JBC ต่อเนื่องในวันที่ 10 กันยายน มีการลงนามกันทั้ง 2 ฝ่าย 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การถอนอาวุธหนักตามแนวชายแดน 2.การเก็บกู้ทุ่นระเบิด 3.การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ หรือสแกมเมอร์ 4.การจัดระเบียบฟื้นฟูสู่สภาพความสงบ ในบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ให้สู่สภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งได้มีการระบุวาระใน JBC ว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของทั้ง 2 ประเทศ ได้หารือเจรจากันเพื่อนำไปสู่ภาวะปกติและสันติโดยเร็ว โดยใช้กลไก JBC กำกับดูแล