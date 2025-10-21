ขยายสิทธิ "คนละครึ่งพลัส" ต้องดูตัวเลขทั้งหมด-วางมือเบาๆบนบ่าน้ำตาก็ไหล-ภัยคุกคามใหม่ชายแดนใต้-จุดยืนไทยสร้างสันติภาพ-เร่งปรับทัพประชาธิปัตย์

ขยายสิทธิ "คนละครึ่งพลัส" ต้องดูตัวเลขทั้งหมด
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เผยกรณีประชาชนตอบรับลงทะเบียน โครงการ"คนละครึ่งพลัส" อาจพิจารณาขยายสิทธิ แต่ต้องดูตัวเลขทั้งหมดและยอดการใช้งานครั้งแรกภายในวันที่ 11 พ.ย. นี้ หากผู้ลงทะเบียนยังไม่ใช้งาน ก็นำสิทธิที่เหลือให้ประชาชนรายอื่น ส่วนร้านค้าลงทะเบียนแล้วกว่า 300,000 ร้านค้า คาดจะมีร้านค้าเข้าร่วมตามเป้าหมายกว่า 900,000 ร้านค้า โดยเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ บัญชีม้า และสแกมเมอร์
วางมือเบาๆบนบ่าน้ำตาก็ไหล
นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) หนุน"คนละครึ่ง พลัส" ช่วยผู้ประกอบการรายเล็ก เม็ดเงินลงถึงชุมชน ที่กำลังเจ็บหนักเปรียบ "แค่วางมือเบาๆ บนบ่า น้ำตาก็ไหล" แนะควบคุมไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ต่อยอดหลังจบโครงการ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้ออย่างต่อเนื่อง
ภัยคุกคามใหม่ชายแดนใต้
พล.ต.ธรรมนูญ ไม้สนธิ์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (โฆษกกอ.รมน.) เผยผลประชุม กอ.รมน. ปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน เปิดข้อสั่งการสำคัญ 3 ประการ คือ 1.เฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยเฉพาะภัยใหม่ยาเสพติด การก่อการร้าย และสแกมเมอร์ 2.สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง และ 3.ปฏิบัติงานให้เกิดเอกภาพ ใช้ศักยภาพทุกหน่วย พิจารณาบรรจุกำลังตำรวจร่วมปฏิบัติงานเพื่อเสริมความพร้อมทุกระดับ
จุดยืนไทยสร้างสันติภาพ
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา ร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 151 ที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศจุดยืนไทยเห็นด้วยกับหัวข้อหลักคือ สร้างสันติภาพ พิทักษ์รักษามนุษยธรมในยามวิกฤต เพราะปัจจุบันมีปัญหาในทุกภูมิภาคของโลก ไทยก็ประสบปัญหาทั้งเรื่องสันติภาพและมนุษยธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน หลายครั้งเพื่อนบ้านเราทำให้กังวลใจ แต่ไทยย้ำจุดยืนการเจรจาและสร้างสันติภาพ เพราะทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้ประโยชน์สูงสุด
เร่งปรับทัพประชาธิปัตย์
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เร่งปรับทัพประชาธิปัตย์เป็นตัวเลือกใหม่ให้ประชาชน ทำนโยบายดันเศรษฐกิจเติบโต แก้ปัญหาให้ประชาชน เข้าใจดีล สส. ย้ายพรรค เตรียมอุดช่องโหว่หาคนลงแทน ส่วนทิศทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ ขอรอดูท่าที จุดยืน และการกระทำของแต่ละพรรคก่อน ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าตนเองยึดถืออุดมการณ์และสัจจะเป็นสำคัญ