ยกระดับป้องกันสแกมเมอร์-หวั่นกัมพูชารู้ข้อมูลไทย-ลุ้นคนละครึ่งพลัส เฟส 2-พปชร.ตั้งเป้าร่วมรัฐบาล-กู้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน

ยกระดับป้องกันสแกมเมอร์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2569 โดยเน้นย้ำการให้ความสำคัญและยกระดับกลไกการป้องกันสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่ให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแผนขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 แผน ดังนี้ 1.เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2568-2570 2.แผนปฏิบัติการความมั่นคงรองรับพื้นที่บังคับใช้พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 3.โครงสร้างการจัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ 4.อัตราเฉพาะกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
หวั่นกัมพูชารู้ข้อมูลไทย
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กังวลรัฐบาลจะทำประชามติยกเลิกเอ็มโอยู 2543 และ 2544 เพราะการให้ข้อมูลต่อประชาชนเพื่อตัดสินใจ จะทำให้กัมพูชารู้ข้อมูลด้วย รัฐบาลต้องบอกประชาชนให้ชัดเจนว่า ถ้ายกเลิกเอ็มโอยูโดยการตัดสินของประชาชน ไทยจะเดินไปแบบไหน ยุทธศาสตร์กรณีที่ไม่มีเอ็มโอยูคืออะไร ซึ่งจะทำให้ประชาชนตัดสินใจได้ว่าควรเดินในรูปแบบใด หรือจะใช้ข้อตกลงเลย
ลุ้นคนละครึ่งพลัส เฟส 2
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ชวนประชาชนเร่งลงทะเบียน “โครงการคนละครึ่งพลัส” เพราะ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เวลา 2 เดือน ซื้อของ 200 บาท จ่ายเพียง 100 บาท โดยขอดำเนินการเฟสแรกก่อน เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี เพราะอยู่ในช่วงเทศกาลสิ้นปี ส่วนจะขยายโครงการต่อหรือไม่นั้น นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เตรียมเฟส 2 ไว้แล้ว
พปชร.ตั้งเป้าร่วมรัฐบาล
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) นำคณะผู้บริหารและแกนนำพรรค ร่วมพิธีเปิดที่ทำการพรรคแห่งใหม่ พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส. กว่า 100 คน ด้านนายภัครธรณ์ เทียนไชย รักษาการเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ประกาศพร้อมเลือกตั้ง ส่งผู้สมัครทุกเขต ตั้งเป้า สส. อย่างน้อย 50-60 คนขึ้นไป เพื่อได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล
กู้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กทม. เผยความคืบหน้าถนนสามเสนทรุด หน้า รพ.วชิรพยาบาล ลงหินคลุกแล้ว 1,700 ลบ.ม. ครบตามที่ต้องการ พร้อมพรมน้ำบดอัด และเจาะรู เพื่อดูระดับน้ำใต้ดิน ส่วนดินที่ถมไม่มีการขยับตัว สามารถลงเดินได้แล้ว จากนี้จะรื้อถอน สน.สามเสน และมีขั้นตอนสำคัญต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบคือการกู้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน เพราะเราต้องใช้อุโมงค์ต่อ รวมถึงส่วนที่ต้องทำคืนคือ ประปาท่อใหญ่ ระบบระบายน้ำ และถนนทั้ง 2 ฝั่ง ต้องเดินหน้าด้วยความปลอดภัย