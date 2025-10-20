"นฤมล" มั่นใจเคลียร์ทุกปัญหา สกสค.เร่งพิมพ์แบบเรียน สร้างขั้นตอนโปร่งใส

“นฤมล” ลั่น! ฟื้นศรัทธาองค์การค้าฯ เร่งพิมพ์แบบเรียน 1,010 ล้าน ดึง สตง.-ป.ป.ช. ร่วมตรวจทุกขั้นตอน สร้างความโปร่งใส ย้ำทันเปิดเทอม 16 พ.ค. 69 แน่นอน
ปัญหาหนี้สะสม การจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ และข้อครหาด้านความโปร่งใส คือปัญหาเรื้อรังที่รายล้อมองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ “องค์การค้าของ สกสค.” มาอย่างยาวนาน จนทำให้ความน่าเชื่อถือลดลง และเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงการศึกษาอยู่เสมอ
ดังนั้น เพื่อเร่งฟื้นฟูและยกระดับบทบาทขององค์การค้าฯ ให้ตอบโจทย์การศึกษาในยุคใหม่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้าฯ ครั้งที่ 6/2568 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณางบประมาณสำหรับการจัดพิมพ์แบบเรียนปีการศึกษา 2569
โดยนางนฤมล เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดพิมพ์แบบเรียนขององค์การค้าฯ ในปีการศึกษา 2569 จำนวน 1,010 ล้านบาท เพื่อใช้ในการผลิตแบบเรียนที่จะกระจายสู่สถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ โดยที่ประชุมได้มีมติให้เชิญสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ทุกขั้นตอนของการจัดพิมพ์แบบเรียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และลดข้อครหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างของการประกวดราคาบริษัทผู้ผลิตที่เข้ามารับจ้างผลิตแบบเรียน
“ดิฉันมั่นใจว่าการจัดพิมพ์แบบเรียนจะมีคุณภาพ คุ้มค่า และจัดส่งถึงมือนักเรียนได้ทันก่อนการเปิดเรียนวันที่ 16 พ.ค.2569 อย่างแน่นอน“รมว.ศึกษาธิการ ระบุ
นางนฤมล กล่าวอีกว่า ส่วนการสรรหาผู้อำนวยการองค์การค้าฯนั้น จะมีการประชุมหลักเกณฑ์การสรรหาตำแหน่งดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการสกสค.ในวันที่ 27 ต.ค.นี้ ซึ่งจะประชุมหารือว่าจะมีขั้นตอนกระบวนการสรรหาได้อย่างไรบ้าง ส่วนแผนแก้หนี้ขององค์การค้าฯที่ประชุมยังไม่ได้มีการหารือ เพราะตนคิดว่าอาจจะต้องรอผู้อำนวยการองค์การค้าฯคนใหม่เข้ามาดำเนินการในการนำทัพปรับแก้หนี้ขององค์การค้าฯ รวมถึงต้องเข้ามายกระดับบทบาทขององค์การค้าฯ ให้ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย