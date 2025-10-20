ไทยไม่เสียเปรียบเขมร ยั่วยุ-รุกราน จัดเต็มแน่-โต้เฟกนิวส์ 9 ข้อกัมพูชา-ปั่นข่าวเข้าข้างตัวเอง-เศรษฐกิจไทย "รถติดหล่ม"-ทางช้างเผือกกลางแสงเขียว

ไทยไม่เสียเปรียบเขมร ยั่วยุ-รุกราน จัดเต็มแน่
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ยืนยัน เรื่องภัยกัมพูชาเราไม่เสียเปรียบแน่ ทุกวันนี้ไม่มีการยิง ไม่มีการรุกราน ไม่มีการยั่วยุตามชายแดน เพราะข้อความไปถึงเขาว่าถ้ามาก็จัดเต็ม เขาคิดแล้วว่าอย่ามาดีกว่า แต่จะเอาสิ่งที่แพลนอยู่บอกให้เขาเตรียมตัว ไม่เคยมีในสมองของนายกฯ คนนี้ ไปเจอคนที่อยู่แนวชายแดน ถามว่าให้เปิดด่าน 100% ไหม เขาบอกว่ายอมเดือดร้อน เราฟังเขา ไม่มีเรื่องการเปิดด่าน จนกว่าความเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยจะหมดไป ถ้าอยู่ในเขตเรา เราไล่อยู่แล้ว แต่ถ้าอยู่ในเขตที่สงสัยต้องใช้วิธีสากล สถานการณ์โควิดปลูกฝังความอดทนว่าช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม แต่อย่าช้าเกินไป เดี๋ยวจะถูกกระทืบ รอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจ รับรองไม่ให้เสื่อมเสียเกียรติยศอธิปไตยตรงนี้เท่าไหร่ก็ต้องแลก
โต้เฟกนิวส์ 9 ข้อกัมพูชา
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ เผยกรณีนายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชา ระบุว่าไทยต้องรับเงื่อนไข 9 ข้อของกัมพูชาที่เสนอในการหารือ 4 ฝ่าย ไม่เป็นความจริง เราคุยว่าจะดำเนินการอะไรบ้าง ถ้าไม่แก้ปัญหา 4 เรื่องหลัก ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชายังเดินหน้าไม่ได้ มอง เสนอข่าวสร้างความได้เปรียบฝ่ายเดียว ไม่ควรกระทำ
ปั่นข่าวเข้าข้างตัวเอง
สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า สืบเนื่องจากการที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งในไทย รายงานว่า "นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เปิดเผยถึง นักการเมืองไทย 7 คนที่พัวพันและมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา" นั้น "ไม่เป็นความจริง"
เศรษฐกิจไทย "รถติดหล่ม"
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปรียบเศรษฐกิจไทย"รถติดหล่ม" สารพัดปัญหารุมเร้า คาดจีดีพีไตรมาส 4 ดิ่งเหลือ 0.3% มองเศรษฐกิจ ปี 2569 เผชิญความไม่แน่นอน แนะภาครัฐกระตุ้นการจัดซื้อสินค้า Made in Thailand ที่ตื่นตัวแค่ 1 ปี กำหนด KPI ชี้วัดการจัดซื้อของส่วนราชการ หวังเม็ดเงินเข้าระบบ 300,000 ล้านบาท ฝากพรรคการเมืองเตรียมเลือกตั้ง นำ 6 ข้อเสนอ กกร. ทำนโยบายเศรษฐกิจที่เห็นผลจริง ลดละนโยบายประชานิยม ที่หวังเพียงคะแนนเสียง แต่เพิ่มภาระงบประมาณ
ทางช้างเผือกกลางแสงเขียว
นายบุษกร กันทุกข์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประจำจุดพะเนินทุ่ง เผยภาพถ่ายปรากฏการณ์แสงเขียว ท่ามกลางทางช้างเผือก หรือ Milky Way ที่มีหมู่ดาวบนท้องฟ้า ทอแสงระยิบระยับตระการตา บนเขาพะเนินทุ่ง สร้างความตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์บนท้องฟ้านี้อย่างมาก โดยอุทยานฯเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติวันที่ 1 พ.ย. นี้