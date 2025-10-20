สงครามน้ำลาย "รักชนก" ฟาด "กันจอมพลัง" พรรคส้มสกัดธรรมนัส

สงครามน้ำลาย! "รักชนก" เปิดศึกฟาด "กัน จอมพลัง" ปมเชื่อมโยงการเมือง-ทุนอำนาจ ส่อบานปลายโยงถึง "ธรรมนัส" ปะทะเดือดกลางโซเชียล
คนไทยไม่เหมือนชาติใดในโลก ยามสงครามกับเขมร ทุกคนต่าง สมัครสมานสามัคคี เพราะมีศัตรูคนเดียวกัน
แต่พอเสียงปืนสงบลง ก็กลับสู่โหมดของคนไทยที่แท้ทรู คือหันมาแง่มน่องกันเอง ฝุ่นตลบ
ฮีโร่ชายแดนอย่าง "กัน จอมพลัง" เวลานี้ ตอนนี้ต้องกลายเป็นฝ่ายตั้งรับ ศึกในจากคนไทยด้วยกัน นำโดย "ไอซ์ รักชนก" ส.ส. สาวสวยปากกล้าพรรคประชาชน
ขณะที่โลกโซเชียลฝ่ายกองเชียร์ของไอซ์ ก็ตามรุกไล่ "กัน จอมพลัง" กันมันปาก
โดยกลุ่มพรรคประชาชนเจาะเข้าช่อง แล้วรุมโจมตีกัน ตรงที่สายสัมพันธ์ ระหว่างเขากับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์
มีการขุดคลิป ร้อยเอกธรรมนัส เป็นเจ้าภาพงานแต่งให้กับกัน จอมพลัง
นำมาสู่คำแซะ ที่กลายเป็นไวรัล คือ "บะหมี่ มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก" บะหมี่หมายถึงกัน จอมพลัง เพราะเขาเคยเป็นพ่อค้าขาย บะหมี่รถเข็นมาก่อน
รักชนก แซะกัน จอมพลัง วันละสามเวลาก็คงจะเป็นยุทธการที่ต้องการจัดหนักไปถึงธรรมนัส ให้น่วมนั่นเอง
ถามว่าบทบาทของ กัน จอมพลัง ที่ระดมความช่วยเหลือไปยังแนวหน้าชายแดนไทย-เขมร เป็นเรื่องดีหรือไม่ ก็ต้องบอกว่า ดีแล้ว และทำดีกว่าใครๆ
เพราะในยามสงคราม การรวมน้ำใจคนไทยเพื่อส่งความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันใจ ย่อมช่วยให้ทหารไทยมีความได้เปรียบเพิ่มขึ้น มีกำลังใจมากขึ้น
ที่บรรดากองเชียร์ของกัน ตอกกลับนักการเมือง ที่ตามตอแยกัน ว่าดีแต่พูด ดีแต่ด่า แต่ทํางานไม่เป็น ก็เป็นการวิจารณ์ที่เข้าเป้า
เพราะภาพลักษณ์ของ ส.ส. พรรคส้มทุกวันนี้ สังคมก็ยังไม่เชื่อมือ ว่าจะทําการบริหารประเทศได้ดีจริง และดูเหมือนว่า พรรคส้มก็ รู้ศักยภาพของตัวเองอยู่เช่นกันว่าเป็นเหมือนที่โดนสังคมวิจารณ์
ขนาดมีโอกาสที่จะเป็นรัฐบาล กุมชะตากรรมประเทศด้วยตัวเอง ก็ยังไม่กล้าพอที่จะแสดงความสามารถให้โลกรู้ว่ากูของจริง พวกเขากลับโยนโอกาสนั้นทิ้งไป ยอมเป็นนั่งร้านให้พรรคภูมิใจไทย
วันๆ โฟกัสแต่การแก้รัฐธรรมนูญ ไม่โฟกัสการแก้ปัญหาปากท้องประชาชน
ขณะที่การเลือกตั้ง ตาม เอ็มโอเอที่เซ็นกันไว้ ก็รออยู่ ในอนาคตไม่ไกล
ใดๆเหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุให้ ส.ส.พรรคส้ม ต้องเร่งเครื่อง โกยคะแนนความนิยมคืน โดยล็อคเป้าที่แป้งกับบะหมี่ โดยกัน จอมพลัง แม้จะมีพลังเยอะ แต่ก็มีจุดอ่อนแยะ
ทั้งนี้บทบาทของไอซ์รักชนก ในการตรวจสอบขุดคุ้ย กัน จอมพลัง เรื่องเงินบริจาค และอื่นๆ ก็ถือว่าสมควรกระทําเช่นกัน หากกัน จอมพลัง มีความโปร่งใส เป็นทองแท้ไม่กลัวไฟ ต่อให้ร้อยไอซ์ก็ทําอะไรเขาไม่ได้
ซึ่งบทบาทกาววาวเป็นดาวสภาของไอซ์รักชนก คนที่จะพลอยร้อนตาม กันจอมพลังไปด้วย ก็อาจจะเป็น "วัน อยู่บํารุง" คู่แข่งร่วมเขตบางบอน
อย่างไรก็ตาม ไอซ์รักชนก ก็ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อน เธออาจเคารพบูชาในสิทธิมนุษยชน จนต้องโดดออกมาเปิดศึก ทำสงครามตัวแทนให้ ส.ว. อังคณา นีละไพจิตร หลังจากนางอังคณาโดน จัดหนักจากทุกสารทิศ จากกรณีออกโรงขวางแนวทาง "สงครามเสียงผี"
แต่ก่อนจะมายืนจุดนี้ ไอซ์รักชนก สร้างตัวตนจากการเป็นจอมบูลลี่ คนทางโซเชียล อย่างไม่ค่อยจะมีจุดยืนเคารพสิทธิมนุษยชน สักเท่าไร
โดยเฉพาะ การขยันโพสต์ข้อความหมิ่นเหม่ต่อสถาบันเบื้องสูง ด้วยลีลาต่ําช้า ใช้ภาษาเถื่อนสุดขั้ว ซึ่งเรียกยอดไลค์ ยอดผู้ติดตาม ได้มากมาย จากกลุ่มคนที่ชอบแนวทาง "ตลาดหลวง"
จนเธอ โดนคดี 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ติดตัวในเวลานี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 6 ปี ไม่รอลงอาญา เมื่อปี 2566
ซึ่งน่าเสียดายบทบาทโดดเด่น ในการตรวจสอบทุจริตสไตล์จิกกัดแสบสันต์ของเธอ ณ ปัจจุบันนี้ ดันต้องมัวหมองเพราะพฤติกรรมการสร้างตัวตนในอดีต ซึ่งอาจทำให้เธอติดหล่มชีวิตได้ในอนาคต