โหวต 2 เก้าอี้ กกต.วันนี้ คุมคดีฮั้ว สว.-เลือกตั้ง 69

ชี้ชะตาอำนาจการเมือง! ส.ว.โหวต 2 กกต.วันนี้ ใครได้เก้าอี้ ได้สิทธิ์ชี้อนาคตเลือกตั้งปีหน้าคุมคดีฮั้ว ส.ว. – ใบเหลืองใบแดง – รับรองผลเลือกตั้ง คุมเกมการเมืองทั้งประเทศ
การประชุม”ลับ”ของสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ในวันจันทร์นี้ 20 ต.ค. เพื่อโหวตให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 2 คน ซึ่งสองคนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมา มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อดีตปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกษียณอายุราชการเมื่อปี 2563
และนายณรงค์ รักร้อย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และอดีตผู้ว่าฯ อุทัยธานี โดยเกษียณมาได้สองปีแล้ว และพบว่า เป็นผู้ว่าฯอุทัยธานีถึงสามปี จึงไม่แปลกที่จะถูกมองว่ามีสัมพันธ์อันดีกับ สายอุทัยธานีในพรรคสีน้ำเงิน ที่คุมเสียงสว.สีน้ำเงินร้อยกว่าเสียงในสภาสูง
แนวการโหวตคาดว่าจะออกมาสามแบบคือ โหวตเห็นชอบทั้งสองชื่อ ,สอง ไม่เห็นชอบเลยทั้งสองชื่อ และสาม เห็นชอบแค่รายชื่อเดียว ส่วนอีกหนึ่งรายชื่อไม่ให้ความเห็นชอบ ถูกตีตก ต้องไปเริ่มต้นสมัคร-คัดเลือกกันใหม่ ท่ามกลางกระแสข่าวว่า มีสัญญาณจากซอยรางน้ำไปยังมือประสานสภาสูงแล้วว่าให้สว.สีน้ำเงิน โหวตอย่างไร
โดยหากสว.สีน้ำเงินโหวตผ่านทั้งสองชื่อหรือผ่านหนึ่งชื่อ ไม่ผ่านหนึ่งชื่อ คนที่เข้าไปเป็นกกต. ก็จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการออกเสียงของกกต.ในคดีสอบสวนการฮั้วสว.ที่มีการเรียกสว.สีน้ำเงินนับร้อยคนและรวมถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยหลายคนที่ถูกโยงว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสว. ที่หลายคนปัจจุบันก็เป็นรมต.ในรัฐบาล
และจะเข้าไปเป็นกกต.เพื่อดูแลการเลือกตั้งส.ส.ในช่วงมี.ค.ปีหน้า หลังยุบสภาฯ มกราคม 2569 โดยเฉพาะการให้ใบเหลือง-ใบแดง-การรับรองผลการเลือกตั้ง และการสอบสวนเรื่องร้องเรียนที่จะตามมามากมายหลังเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง
การโหวตสองชื่อ กกต.รอบนี้จึงสำคัญไม่น้อย เพราะจะมีผลโดยตรงกับคดีฮั้วสว.และการเลือกตั้งปีหน้า
หากสว.โหวตเห็นชอบทั้งสองชื่อ จะทำให้ พอเข้าไปทำงาน ก็ต้องมีการโหวตเลือกประธานกกต.คนใหม่แทน อิทธิพร บุญประคอง ก็ไม่แน่ กกต.ที่สว.สีน้ำเงิน โหวตเห็นชอบไป อาจจะมีใครบางคน แม้จะไปอยู่ได้ไม่นาน แต่อาจลัดคิว ขึ้นเป็นประธานกกต.คนใหม่ก็ได้ หากรวมเสียงเอาชนะคู่แข่งได้
แล้วแบบนี้ ใครล่ะที่จะ พอใจมากที่สุด รู้ใช่ไหม ว่าคือใคร?