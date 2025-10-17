สคบ.ปรามแม่ค้าออนไลน์ อวดยอดขายเสี่ยงผิด กม.แถมต้องมาขึ้นทะเบียนด้วย

สคบ.เตือนแรง! แม่ค้า-อินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์ อวดยอดขายเสี่ยงผิดกฎหมาย รายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปี ต้องขึ้นทะเบียนขายตรง มิฉะนั้นมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
ท่ามกลางกระแสแม่ค้าออนไลน์ฟีเวอร์ยอดขายทะลุร้อยล้านภายในชั่วข้ามคืน ปรากฎว่าในอีกมุมหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ออกมาปรามเหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายว่าต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย
โดยในเรื่องนี้ สคบ. ออกเอกสารอย่างเป็นทางการระบุว่า ขอแจ้งเตือน อินฟลูเอนเซอร์ และผู้ค้าขายออนไลน์ ที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียล หลังพบว่า มีบางรายโพสต์โฆษณาขายสินค้าพร้อมอวดยอดขายถล่มทลาย หรือ ขายดีจนของหมด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้อาจเข้าข่ายโฆษณาเกินจริง หรือ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้า อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
สคบ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ ดูแล ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ขอเน้นย้ำว่าผู้ที่ทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป พ่อค้าแม่ค้า หรืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง หากมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือการชักชวนให้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ 1.8 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี ต้องยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อ สคบ. ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดให้สินค้าทุกชิ้นต้องมีการจัดทำฉลากสินค้าให้ครบถ้วน ถูกต้อง และการโฆษณาต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า
สคบ. ระบุเพิ่มเติมว่า การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ และหากพบว่า มีการโฆษณาอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงผู้บริโภคจะถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น พร้อมย้ำว่า หน่วยงานมีการติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างใกล้ชิด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าออนไลน์
สคบ. ฝากถึงอินฟลูเอนเซอร์ยุคดิจิทัลว่าชื่อเสียงอาจสร้างได้จากคอนเทนต์ แต่ความน่าเชื่อถือต้องสร้างจากความถูกต้อง การรู้เท่าทันกฎหมายและปฏิบัติอย่างรับผิดชอบ ไม่เพียงปกป้องผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังปกป้องตัวคุณเองจากการตกเป็นผู้กระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะในยุคนี้ยอดขายสูงไม่สำคัญเท่าความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค”