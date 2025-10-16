ทัพฟ้าโต้เฟกนิวส์ เขมรตีปี๊บข่าว "อังคณา"-ส่อผิดจริยธรรมร้ายแรง-รอดูร่างสุดท้ายลงมติ-"นาท ภูวนัย" ตำนานหนังไทย-ยึดบิตคอยน์แก๊งสแกมเมอร์

ทัพฟ้าโต้เฟกนิวส์ เขมรตีปี๊บข่าว "อังคณา"
พลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ เผยกรณีกัมพูชาออกข่าวทหารไทยโจมตีกัมพูชาก่อน โดยใช้เครื่องบิน F-16 และ Gripen ยืนยัน การปะทะเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 มีการยิงจรวด BM- 21 เข้ามาในพื้นที่ไทยที่จังหวัดสุรินทร์ ส่งผลให้คนไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บ กองทัพอากาศตอบโต้โดยส่งเครื่องบิน F-16 โจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชา ใช้ระเบิดความแม่นยำสูง เพื่อไม่ให้กระทบพลเรือน ข่าวดังกล่าวเป็นเฟกนิวส์ดิสเครดิตกองทัพไทย กรณีนางอังคณา นีละไพจิตร สว. ให้ความเห็นเรื่องการใช้เครื่องบิน F-16 โจมตีกัมพูชา ทางกัมพูชาเอาข่าวนางอังคณาไปขยายผล กองทัพอากาศไม่ได้ตอบโต้ สว. แต่ตอบโต้สิ่งที่ไม่ถูกต้อง และยืนยันข้อเท็จจริงว่า ปฎิบัติการของเราอยู่บนพื้นฐานการป้องกันตนเอง ของกฎบัตรสหประชาชาติ ตลอดช่วงที่โจมตีเลือกเป้าหมายทางทหารทั้งหมด
ส่อผิดจริยธรรมร้ายแรง
นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้ไต่สวนและชี้มูลความผิด กรณีนางอังคณา นีละไพจิตร สว. ไม่เห็นด้วยเปิดเสียงผีให้ชาวกัมพูชาที่บ้านหนองจาน เป็นการข่มขวัญพลเรือนกัมพูชาร้ายแรงถึงขั้นทรมานทางจิตวิทยา ขัดอนุสัญญา CAT ซึ่งอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง นางอังคณา เป็น สว. กลับเห็นใจพวกเขมร ทั้งที่คนไทย ทหารบาดเจ็บ ล้มตาย ขาขาด จากการรุกรานของเขมร และเขมรละเมิด MOU43 มากกว่า 600 ครั้ง แต่นางอังคณากลับไม่แสดงออกเพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติตามหน้าที่ สว.
รอดูร่างสุดท้ายลงมติ
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เผยกรณีรัฐสภาเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชน ซึ่ง สว. กังวลว่าอาจเปิดโอกาสให้แก้หมวด 1 และหมวด 2 ต้องดูร่างที่รัฐสภาผ่านในวาระ 3 ซึ่งเป็นร่างสุดท้ายที่ลงมติ ส่วนกรณีข้อสังเกตหากรัฐบาลอยู่ไม่ครบ 4 เดือน จะกระทบไทม์ไลน์การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ไม่เกี่ยวกัน เป็นเรื่องของสภา
"นาท ภูวนัย" ตำนานหนังไทย
อดีตพระเอกชื่อดังระดับตำนานของวงการภาพยนตร์ไทย นาท ภูวนัย จากไปอย่างสงบ ในวัย 79 ปี โดยก่อนหน้านี้ได้ล้มป่วยและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือนจากอาการน้ำท่วมปอด ทั้งนี้ นาท ภูวนัย ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ปี 2516-2517 จากเรื่องไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ เป็นนักแสดงที่มีผู้ชื่นชอบติดตามผลงานจำนวนมาก
ยึดบิตคอยน์แก๊งสแกมเมอร์
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ยึดเหรียญบิตคอยน์มูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 490,000 ล้านบาท จากกระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซีของชายที่ควบคุมการฉ้อโกงสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชา ขณะที่สำนักงานอัยการสหรัฐ ระบุว่า Prince Group ดำเนินธุรกิจในกว่า 30 ประเทศ ได้จัดตั้ง "เครือข่ายหลอกลวงที่บีบบังคับแรงงานในกัมพูชา" บุคคลที่ถูกกักขังในศูนย์สแกม ถูกบังคับให้ฉ้อโกงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี ขโมยเงินเหยื่อหลายพันล้านดอลลาร์จากทั้งในสหรัฐฯและทั่วโลก สร้างความทุกข์ยากอย่างมากแก่เหยื่อทั่วโลก