'กรุงศรี'อัดแคมเปญส่งท้ายปี ฉลองครบรอบ 80 ปี หนุนลูกค้ารายย่อยเข้าถึงสินเชื่อครบวงจร

กรุงศรี ครบรอบ 80ปี จัดข้อเสนอพิเศษส่งท้ายปีในแคมเปญ“ทุกสินเชื่อ จัดมาครบ ที่กรุงศรี” ตั้งแต่ 15 ตุลาคม–30 ธันวาคม 2568 หนุนลูกค้ารายย่อยเข้าถึงสินเชื่อครบวงจร เสริมพลังเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย ทั้งต้นทุนการดำรงชีพที่สูงขึ้นและภาวะผันผวนในตลาดโลก กรุงศรีมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นพลังสนับสนุนสำคัญให้กับลูกค้ารายย่อย ด้วยการพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่เข้าถึงง่าย โปร่งใส และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระคืนของลูกค้า เราเชื่อว่าการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบไม่เพียงช่วยลดความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือน แต่ยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการบริโภค การลงทุน และการหมุนเวียนของเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงในระยะยาว
ในโอกาสครบรอบ 80 ปี กรุงศรีได้รวบรวมผลิตภัณฑ์สินเชื่อคุณภาพหลากหลายประเภท เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิต พร้อมข้อเสนอพิเศษส่งท้ายปีในแคมเปญ “ทุกสินเชื่อ จัดมาครบ ที่กรุงศรี” ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 – 30 ธันวาคม 2568 ได้แก่
• สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อดิจิทัล Krungsri iFIN สำหรับลูกค้าที่ต้องการเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือต่อยอดโอกาสใหม่ๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่โปร่งใสและอนุมัติรวดเร็วผ่านช่องทางดิจิทัล ดอกเบี้ยเริ่มต้น 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก*
• สินเชื่อโฮมฟอร์แคช สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ครัวเรือน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ “โฮมฟอร์แคช” ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนเพื่อใช้จ่ายหรือลงทุนในอนาคต รับดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท และค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาท*
• สินเชื่อรถยนต์และมอเตอร์ไซค์จากกรุงศรี ออโต้ ครอบคลุมสินเชื่อรถใหม่และรถมือสอง ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย พร้อมรับส่วนลด 0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ* และ “คาร์ฟอร์แคช” สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสภาพคล่องอย่างยืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่ำเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือน* พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เสริม เช่น ประกันคุ้มครองอะไหล่รถยนต์ กรุงศรี ออโต้ โพรเทค ราคาพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญฉลองครบรอบ 80 ปี เท่านั้น*
• สินเชื่อวงเงินพร้อมใช้จากกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ มอบความสะดวกและยืดหยุ่นในการจัดการค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ได้แก่ บัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เบิกถอนเงินสดทันใจ สมัครวันนี้ รับสิทธิ์กดเงิน 0% ไม่มีดอกเบี้ย สูงสุด 45 วัน ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3%* และสินเชื่อเงินก้อนกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สมัครวันนี้ รับเงินก้อนทันทีดอกเบี้ยพิเศษ สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติไว ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3%*
นายสยาม ย้ำว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน กรุงศรีพร้อมเดินเคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต ผ่านการส่งเสริมพฤติกรรมทางการเงินที่ยั่งยืน และการเข้าถึงสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามความท้าทาย และสร้างการเติบโตที่มั่นคงและคุณค่าที่ยืนยาวต่อสังคมไทย
ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/th/campaigns/all-loan หรือ Krungsri Call Center 1572 หรือ กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ โทร 02-740-7400 หรือ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ 02-345-6789 และสาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ
*กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
• สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 21% - 25% ต่อปี
• สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ย 3.830% - 5.732% ต่อปี สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช อัตราดอกเบี้ย 6.086% - 9.645% ต่อปี ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 5.50% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 18 ส.ค. 68 = 6.870% ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
• กรุงศรี คาร์ฟอร์แคช อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% - 15% ต่อปี กรุงศรี นิว คาร์ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 3.62% - 9.61% ต่อปี กรุงศรี ยูสด์ คาร์ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 7.34%-14.70% ต่อปี และกรุงศรี บิ๊ก ไบค์ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 6.28% - 23% ต่อปี
• บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์ : ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
• สินเชื่อส่วนบุคคลเฟิร์สช้อยส์ : อัตราดอกเบี้ยปกติ 25% ต่อปี, กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3% - 25% ต่อปี