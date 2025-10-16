ธอส.เสิร์ฟสินเชื่อบ้านโค้งสุดท้ายปลายปี กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์

ธอส. ส่งสินเชื่อบ้านโค้งสุดท้ายปลายปี 68 ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปี ดันเม็ดเงินลงสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจ ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ
นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. เป็นกลไกหลักในการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้ขยายตัวได้ดีขึ้น จัดทำสินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนให้คนไทยมีบ้าน ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าและประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพ นำโดย
1. สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ปี 2568 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1 เริ่มต้นเพียง 0.99% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 3.50% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ 4.20% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเพียง 2.90% ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR -1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และซื้ออุปกรณ์ ฯ / ชำระหนี้ ฯ เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันอยู่ที่ 6.245% ต่อปี) สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้าง หรือต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย หรือชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท เงินงวดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,600 บาท
2. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2568 : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เริ่มต้นเพียง 1.59% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 2.99% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.50% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 2.775% (กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) ปีที่ 4 - 5 เท่ากับ MRR-2.25% ต่อปี และปีที่ 6 จนถึงตลอด อายุสัญญา เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี และซื้ออุปกรณ์ ฯ / ชำระหนี้ ฯ เท่ากับ MRR สำหรับบุคลากรภาครัฐที่ต้องการกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ชำระหนี้พร้อมไถ่ถอนจำนอง และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียง เดือนละ 2,900 บาท
3. สินเชื่อบ้านสวัสดิการ ปี 2568 : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เริ่มต้น 2.30% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 2.90% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ 3.50% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเท่ากับ 2.90% และปีที่ 4 - 5 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี และปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี และซื้ออุปกรณ์ ฯ / ชำระหนี้ ฯ เท่ากับ MRR สำหรับลูกค้าสวัสดิการที่หน่วยงานทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝากกับธนาคาร ครอบคลุมการกู้ทุกวัตถุประสงค์ รวมถึงชำระหนี้พร้อมไถ่ถอนจำนอง กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,200 บาท
4. โครงการบ้าน ธอส.แสนสุข ปี 2568 :อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เริ่มต้น 2.55% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 3.25% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ 3.80% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 3.20% ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี และปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00%ต่อปี ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี และซื้ออุปกรณ์ฯ /ชำระหนี้ฯ เท่ากับ MRR สำหรับลูกค้าที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 เป็นต้นไป(สัญญาที่ 2) ที่มีประวัติผ่อนชำระปกติย้อนหลัง 12 เดือน ที่ต้องการกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้พร้อมไถ่ถอนจำนอง และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียง เดือนละ 3,000 บาท
5. สินเชื่อซื้อ - สร้าง : อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 - 5 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 6 – 7 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี ปีที่ 8 – 9 เท่ากับ MRR -1.50% ต่อปี ปีที่ 10 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี และซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,800 บาท
6. สินเชื่อ Mild Home ปี 2568 : อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 2 เริ่มต้น 2.90% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.345% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และซื้ออุปกรณ์ ฯ / ชำระหนี้ ฯ เท่ากับ MRR สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้พร้อมไถ่ถอนจำนอง และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,300 บาท
ยื่นขอสินเชื่อผ่าน Application : GHB ALL GEN และสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป