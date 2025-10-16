CGD จับมือ SPGS นำหลักสูตรการศึกษามาตรฐานโลกของ St Paul’s สู่ประเทศไทย

คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จับมือเอสพีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล นำหลักสูตรการศึกษามาตรฐานโลกของ St Paul’s สู่ประเทศไทย เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ “เอสพีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ” ในปี 2569
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (CGD) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย และเอสพีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (SPGS International) ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อนำระบบการศึกษาระดับโลกมาสู่กรุงเทพฯ และยกระดับอนาคตของการศึกษาในประเทศไทย โดยร่วมกันก่อตั้ง โรงเรียนนานาชาติ เอสพีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ (SPGS International School Bangkok) ซึ่งมีกำหนดเปิดในเดือนสิงหาคม 2569 ด้วยวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความมุ่งมั่นในแบบฉบับของ St Paul's Girls' School จากกรุงลอนดอน โดยคณะผู้บริหารที่ได้รับการสนับสนุนจาก St Paul’s Girls’ School และบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผลงานโครงการอสังหาริมทรัพย์อันโดดเด่นพร้อมมาตรฐานระดับโลก ในฐานะพันธมิตรที่แข็งแกร่ง
โรงเรียนนานาชาติ SPGS International School Bangkok จะนำเสนอหลักสูตรการศึกษาอันครอบคลุมซึ่งเหนือกว่าแนวทางการเรียนรู้แบบเดิม ๆ เปิดรับทั้งนักเรียนชายและหญิงอายุ 3-18 ปี สำหรับปีการศึกษา 2569/2570 เป็นต้นไป จะเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้น จะเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2570/2571 เป็นต้นไป
ซาร่า เบรเซนเดล กรรมการผู้จัดการ SPGS International กล่าวว่า "St Paul's Girls' School รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ในการก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติ SPGS International School Bangkok เพื่อเผยแพร่ปรัชญาการศึกษาของเราซึ่งผสมผสานความเป็นเลิศทางวิชาการและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการดูแลเอาใจใส่ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาให้กับนักเรียนรุ่นใหม่ในประเทศไทย เรามั่นใจว่า SPGS International School Bangkok จะเป็นต้นแบบของนวัตกรรมการศึกษา และศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับนักเรียนทุกคน"
เบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (CGD) กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้จับมือกับ SPGS International เพื่อนำความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาอันเหนือชั้นมาสู่กรุงเทพฯ ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CGD ในการสร้างสรรค์พัฒนาโครงการซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศไทย เราเชื่อว่าโรงเรียนนานาชาติ SPGS International School Bangkok จะเป็นส่วนเสริมที่มาพลิกโฉมแวดวงการศึกษาของไทย พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพให้นักเรียนของเราก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในอนาคต"
หัวใจสำคัญของโรงเรียนนานาชาติ SPGS International School Bangkok คือ การศึกษาในแบบฉบับของ St Paul’s Girls’ School แท้ ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากรากฐานอันยาวนานกว่า 120 ปีแห่งการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานจากการเรียนรู้ ความอยากรู้อยากเห็น และความคิดริเริ่ม โดยโมเดลของโรงเรียน St Paul’s Girls’ School ในลอนดอนที่การันตีด้วยรางวัลมากมายแห่งนี้ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างแนวทางวิชาการแบบดั้งเดิม และแนวคิดที่มองไปข้างหน้าในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรเฉพาะของตนเองที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกมากมาย พร้อมกับสร้างศูนย์นวัตกรรมของตนเอง คุณสมบัติสำคัญของโมเดลการศึกษาแบบองค์รวมนี้คือ โปรแกรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ครอบคลุม ซึ่งมีกิจกรรมกว่า 200 รายการต่อสัปดาห์ ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ กีฬา และศิลปะ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความเป็นผู้นำ และมีอิสระในการเลือกเรียนสิ่งที่สนใจ นอกจากนั้น ระบบการดูแลนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งปลูกฝังการสร้างชุมชนที่อบอุ่น และเอาใจใส่ผ่านกลุ่มติวเตอร์ขนาดเล็ก การให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และศูนย์ดูแลสุขภาพ ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเจริญเติบโตทางสังคม และอารมณ์ ควบคู่ไปกับความสำเร็จทางวิชาการด้วย
การพัฒนาโรงเรียนนานาชาติ SPGS International School Bangkok ในรูปแบบแคมปัสสถานศึกษามาตรฐานโลกมีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาดังกล่าวในทุกด้าน โดยการออกแบบทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานจากลอนดอนโดยตรง ตัวโรงเรียนประกอบด้วยกลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับชั้นเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่อนุบาล ประถม และมัธยม เพื่อให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของนักเรียนทั้งหมดกว่า 1,800 คน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นหอประชุมขนาด 600 ที่นั่ง อัฒจันทร์ โรงละครแบล็คบ็อกซ์ สตูดิโออัดเสียงระดับมืออาชีพ สระว่ายน้ำ 2 สระ ศูนย์กีฬาและฟิตเนสเซ็นเตอร์คุณภาพสูง รวมถึงสนามเทนนิสบนดาดฟ้า และสนามฟุตบอล
สภาพแวดล้อมดังกล่าวของโรงเรียนนับเป็นการสร้างพื้นที่ซึ่งเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ในทุก ๆ ที่ ไม่จำกัดเพียงในห้องเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดภาวะผู้นำและรักที่จะพัฒนาทักษะ และความรู้อยู่ตลอดเวลา รูปแบบการศึกษาที่พิเศษเช่นนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจทางสติปัญญาในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ กล้าลองสิ่งใหม่ และสร้างผลเชิงบวกที่ยั่งยืนต่อโลก ทั้งในวัยเรียนและตลอดชีวิต แม้โรงเรียนจะไม่ได้มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางวิชาการที่ดีเลิศเป็นจุดประสงค์สำคัญ แต่สภาพแวดล้อมเช่นนี้ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนที่โดดเด่น เห็นได้จากการที่ศิษย์เก่าจำนวนมากของ St Paul’s Girls’ School ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น Oxford, Cambridge และ Stanford อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ มาตรฐานความเป็นเลิศของโรงเรียนนานาชาติ SPGS International School Bangkok ได้รับการรับประกันภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทีม SPGS International ในลอนดอน ซึ่งคอยให้คำปรึกษา การกำกับดูแล และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อรักษามาตรฐานทางการศึกษาอย่างเคร่งครัดทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเรียนในแบบฉบับของ St Paul’s โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Head of School รุ่นก่อตั้งของโรงเรียนนานาชาติ SPGS International School Bangkok คือผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ St Paul’s Girls’ School ในลอนดอนมาเป็นเวลา 11 ปีมาก่อน
โรงเรียนนานาชาติ SPGS International School Bangkok ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่ดีเยี่ยมบนถนนพระราม 3 ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยและศูนย์กลางธุรกิจชั้นนำของกรุงเทพฯ ตัวโรงเรียนตั้งอยู่ภายในโครงการมิกซ์ยูสมูลค่า 14,400,000,000 บาท (445,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ของ CGD ซึ่งเป็นการผสมผสานแคมปัสสถานศึกษาระดับโลกเข้ากับที่พักอาศัยระดับลักชัวรีได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนคุณภาพสูงสำหรับกลุ่มครอบครัวซึ่งมองหาพื้นที่ในการใช้ชีวิตใจกลางเมืองอันมีมิติอันหลากหลาย โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการศึกษา และคุณภาพชีวิตที่ดี
นอกเหนือจากบทบาทการเป็นสถานศึกษาแล้ว โรงเรียนนานาชาติ SPGS International School Bangkok ยังพร้อมที่จะเป็นกลไกผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคาดว่าการลงทุนร่วมระหว่าง CGD และ SPGS International ครั้งสำคัญนี้จะสามารถดึงดูดบุคลากรชั้นนำและกลุ่มนักเรียนที่หลากหลายมาสู่ประเทศไทย เพื่อสร้างชุมชนที่มีชีวิตชีวาและเปิดกว้างสำหรับทุกคน นักเรียนซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ SPGS International School Bangkok จะมีความพร้อมอย่างรอบด้านที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและภูมิภาคในอนาคตต่อไป