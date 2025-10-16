เจาะสัมพันธ์ 'โจ๊ก-โรม' ผนึกกำลังขยี้ 'บิ๊กต่าย' สุดท้าย…ใครรอด!?!

เจาะสัมพันธ์ “โจ๊ก–โรม” จับมือขยี้ “บิ๊กต่าย”! เรียกร้องตรวจสอบคำสั่งสอบข้อเท็จจริงคดีลักข้อสอบ จุฬาฯ ใครจะรอด ใครจะโดน…เกมสีกากีร้อนแรงสุดขีด!
หากอ่านจังหวะเดินสายฟ้องร้องเเบบไม่เลือกหน้าบนภาวะไฟใกล้ไหม้ตัวของ”พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล “อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น จะพบร่องรอยผิดปกติหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือช่วงนี้บิ๊กโจ๊กขยับปั่นกระเเสข่าวใหม่เพิ่อกลบนัยยะความจริงบางอย่างที่ใกล้จะเปิดเผยเเละชี้มูลว่า“บิ๊กโจ๊กกระทำผิดอะไรบ้างช่วงหลายปีที่ผ่านมา”
ล่าสุด 15ตุลาคมที่ผ่านมา บิ๊กโจ๊กเข้ายื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ความมั่นคงฯ) ที่มีนายรังสิมันต์ โรม“ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน” เป็นประธาน
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีให้ตรวจสอบ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีมีการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย หลังจากที่บิ๊กโจ๊กไปฟ้องผบ.ตร.ข้อหาหมิ่นประมาท/หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่ศาลจังหวัดสงขลาเเล้ว เเละจะยื่นฟ้องผบ.ตร.อีกหนึ่งข้อหาต่อศาลอาญาทุจริตฯ ตลิ่งชันในไม่กี่วันข้างหน้า
บิ๊กโจ๊กอ้างว่า ผบ.ตร.กระทำมิชอบในการออกคำสั่งสตช.ที่241/2568เเละคำสั่งสตช.ที่336/2568
ในการเเต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงบิ๊กโจ๊กเเละพวกรวมห้านายกระทำผิดวินัยกรณี“ลักข้อสอบคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ปริญญาตรี ภาคบัณฑิต หลักสูตรสามปี) ”
บิ๊กโจ๊กอ้างว่าไม่เคยถูกตำรวจไซเบอร์ตั้งข้อหา/เรียกไปสอบปากคำในเคสนี้เลย เเละช่วงที่ไปเอาเครดิตด้านกฎหมายที่สามย่านนั้น บิ๊กโจ๊กไม่ได้สังกัดที่ย่านปทุมวันโดยอ้างว่าบิ๊กโจ๊กโดนเด้งถาวรไปสังกัดสำนักปลัดสำนักนายกฯ ...
ห้วงเวลาที่เข้ากรุนั้น โจ๊กบอกสังคมว่า ได้เข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 และเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี 2567 ดังนั้นผบ.ตร.จึงไม่มีอำนาจใดๆเอาผิดบิ๊กโจ๊กในเคสนี้ได้เเละบิ๊กต่ายใช้อำนาจนี้โดยมิชอบ
บิ๊กโจ๊กจึงขอให้”โรม“เรียกบิ๊กต่ายมาชี้เเจงเเถลงไข...
หากไล่ไทม์ไลน์ดังกล่าวที่บิ๊กโจ๊กร้องเรียน”โรม“เพื่อให้เอาผิดบิ๊กต่ายในเคสลักข้อสอบนั้นจะพบว่า
-9เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 2/2562 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระบุให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักหาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16/2558 ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 16/2558
-9มีนาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเเละหัวหน้าคสช.ได้ลงนามคำสั่ง ให้พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมนตรี (นักบริหารระดับสูง) อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง “กลับเข้ารับราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
”เเละจากวันนั้นพบว่าบิ๊กโจ๊กขยับตำเเหน่งไปถึงรองผบ.ตร.
-11มีนาคม2568 ผบ.ตร.ได้ลงนามไล่ออกพล.ต.อ.สุรเชษฐ์เเละพวก เหตุผิดวินัยร้ายเเรง โดยให้มีผลตั้งเเต่18เมษายน2567
-22เมษายน2568 ตำรวจไซเบอร์บุกจับ “นางขนิษฐาเลิศบรรเจิดวงศ์ ”หรือดร.นิด มีความผิดตามป.อาญามาตรา 188 โดยดร.นิดถูกกล่าวหาว่า “ร่วมกันนำข้อสอบคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกไปให้ผู้อื่นทำ ก่อนจะส่งต่อไปให้อดีตนายตำรวจยศ “พลตำรวจเอก” นายหนึ่งคัดลอก” เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2566
เเปลว่าช่วงนั้นที่พบการลักข้อสอบนั้น บิ๊กโจ๊กกลับคืนสู่ฐานะเดิมคือ “รับราชการที่ย่านปทุมวัน” ดังนััน“ผบ.ตร.จึงมีสิทธิสอบสวนข้อเท็จริงเเละเอาผิดวินัยร้ายเเรงบิ๊กโจ๊กเเละพวกได้ ...”
-ถัดมามีเอกสารข่าวของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯชี้เเจงว่า จุฬาฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าวเเละพร้อมร่วมมือกับตำรวจในการค้นหาความจริงให้ปรากฏ
เเต่จากวันนั้นจนวันนี้ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆขยับออกมาว่า การสอบสวนข้อเท็จจริงภายในมีผลเช่นใด!?
เพราะลือกันว่าบิ๊กเนมของคณะนี้มีเส้นสัมพันธ์กับใครบางคนที่ได้ประโยชน์ในการลักข้อสอบดังกล่าวจนไม่ดำเนินการใดๆ เเต่สุดท้ายหากผลสอบสวนของตำรวจขยายผลไปพบใครบางคนในละเเวกสามย่านว่าอาจพัวพันจากเหตุ“ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ”นั้น ก็ต้องว่ากันไปตามผลเเห่งการกระทำ...
ย้อนกลับมาศึกษาเส้นทางการเติบโตของบิ๊กโจ๊กที่ขยับตำเเหน่งเเบบก้าวกระโดดเเซงใครหลายคนเเบบไม่เห็นฝุ่นนั้น มาจากหนึ่งใน“3ป.”ผลักดัน เเละลือกันสนั่นเมืองเเบบต่อเนื่องว่า “หลายปีที่ผ่านมาในช่วงเเต่งตั้งโยกย้ายนั้น หากชาวสีกากีคนใดสนใจตำเเหน่งไหน ต้องประสานกับบิ๊กโจ๊กเป็นหลัก ”
ยามนั้นบิ๊กโจ๊กกุมสภาพเป็นต่อเเละรู้อะไรลึกหลายวาระในย่านปทุมวัน โดยบิ๊กโจ๊กเลือกได้ว่าจังหวะไหนจะเล่นเองหรือโยนข้อมูลให้บางฝ่ายรับไปขยับ !?
ข้อมูลนี้น่าจะสอดรับกระเเสข่าวว่าพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นมีเส้นสัมพันธ์ที่ดีกับบิ๊กสีกากีบางคนเเละมีดีลลับกันหลายวาระ ช่วงนั้นจะพบว่าสส.พรรคสีส้มล้วงข้อมูลต่างๆของชาวสีกากีมาเปิดโปงจนได้รับคะเเนนนิยม
สอดรับกับตัวอย่างที่สส.พรรคสีส้มขยับจนเป็นข่าวฮือฮาระดับโลกคือ
-19ก.พ.2565 “โรม”อภิปรายไม่ไว้วางใจครม.ลุงตู่ เคสตั๋วช้างในวงการสีกากีภาคเเรก
-22ก.ค.2565 ”โรม“อภิปรายไม่ไว้วางใจครม.ลุงตู่ เคส “ตั๋วช้างภาคสอง”
ข้อมูลตั๋วช้างสองเวอร์ชั่นนั้น ถามว่า“โรม”จะขุดจากใครในย่านปทุมวันได้บ้าง?!? สังคมลองคิดดู
เเละอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่ควรละเลยคือ ชาวพรรคสีส้มเเทบไม่เอ่ยถึง/เเตะต้อง/ตรวจสอบหลากเคสร้อนเเรงของบิ๊กโจ๊กเลย ไม่ทราบว่าโรมเเละสส.ค่ายสีส้มพอจะชี้เเจงได้บ้างไหม...ว่าเหตุใดจึงเลือกเเตะ/เลือกละเลยกับหลากลีลาของบิ๊กโจ๊ก
ลึกๆกับจังหวะล่าสุดของ“โรมเเละบิ๊กโจ๊ก”น่าจะรู้ว่า พวกเขาหวังผลอะไร!?!