"อนุทิน" ขึงขังลุยเอง ปราบสแกมเมอร์-แก๊งคอล-29 มี.ค. เหมาะเลือกตั้ง-หวังท่องเที่ยวดึงเศรษฐกิจ-งบเหลื่อมปีทุบสถิติ 3 แสนล้าน-ร้องรื้อคดีตากใบ

"อนุทิน" ขึงขังลุยเอง ปราบสแกมเมอร์-แก๊งคอล
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 341/2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยที่การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีซับซ้อน มีรูปแบบหลากหลาย เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการฟอกเงิน การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เกิดความเสียหายต่อประชาชน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้การป้องกันปราบปรามมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ โดยนายกฯ เป็นประธานกรรมการ มีองค์ประกอบคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รมว.คลัง รมว.การต่างประเทศ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
29 มี.ค. เหมาะเลือกตั้ง
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี วางไทม์ไลน์วันเลือกตั้งครั้งหน้าวันที่เหมาะสม คือวันที่ 29 มี.ค. 2569 แนะรัฐสภาและรัฐบาล ประสานเวลากันให้ดี ขณะที่ไทม์ไลน์การลงมติแก้รัฐธรรมนูญ วาระ 3 ขึ้นอยู่กับพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติใน 2 กรณี คือ 1.ฉบับปัจจุบันยังมีผลบังคับใช้ และ 2.ฉบับใหม่ที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ แล้ว ซึ่งจะทำให้รัฐสภามีเวลาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมากขึ้น
หวังท่องเที่ยวดึงเศรษฐกิจ
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ในการประชุม ครม.เศรษฐกิจ วันที่ 20 ต.ค. นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอนโยบายการท่องเที่ยว ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง โดยในเมืองรองประชาชนสามารถนำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า ส่วนในเมืองหลักจะได้ 1 เท่า หรือประมาณ 20,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
งบเหลื่อมปีทุบสถิติ 3 แสนล้าน
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เผย คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ เร่งรัดการเบิกจ่ายภาครัฐ เนื่องจากปีงบประมาณ 2568 มีงบเหลือจ่ายขอกันเหลื่อมปีสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 300,000 ล้านบาท สะท้อนประสิทธิภาพการเบิกจ่ายไม่ดี และกำหนดตัวชี้วัดการทำงาน(เคพีไอ) หัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายงบส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติ 3.78 ล้านล้านบาท ในปีนี้ต้องเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า 93% งบลงทุนต้องเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่า 75% และให้รายงานด้วยว่าหน่วยงานไหนเบิกจ่ายล่าช้า
ร้องรื้อคดีตากใบ
เครือข่าย Sama Sama ยื่นข้อเสนอเชิงโครงสร้างเพื่อการปฏิรูปรัฐธรรมนูญว่าด้วยอำนาจรัฐ กฎหมายพิเศษและกระบวนการยุติธรรมในกรณีอาชญากรรมโดยรัฐ ถึงนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านฯ เนื่องในโอกาสครบเหตุการณ์ตากใบ 21 ปี ซึ่งคดีหมดอายุความโดยไม่สามารถหาผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ เสนอวางกรอบในรัฐธรรมนูญว่าอาชญากรรมร้ายแรงโดยรัฐต้องไม่หมดอายุความ ไม่มีการนิรโทษกรรม ให้รัฐบาลประกาศรับรองเหตุการณ์ตากใบเป็น"โศกนาฏกรรมโดยรัฐ" และเปิดการสอบสวนใหม่ในคดีตากใบ