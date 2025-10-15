ย้อนกัมพูชามองตัวเองก่อนกดดันไทยเปิดด่าน-ไม่ตอบเรื่องความมั่นคง-ทำให้เร็วเหมือนย้าย ขรก.-ปัญหาเกิดจากผู้ใช้-ทั่วโลกเหยื่ออาชญากรรมเขมร

ย้อนกัมพูชามองตัวเองก่อนกดดันไทยเปิดด่าน
พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยกรณีนายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา กดดันให้ไทยเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ภายในวันที่ 20 ต.ค. 2568 ไทยยังไม่มีมาตรการอื่นนอกเหนือจากเงื่อนไข 4 ข้อ คือ ถอนอาวุธหนัก เก็บกู้ทุ่นระเบิด ปราบปรามสแกมเมอร์ และบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนที่มีปัญหา คาดการกดดันเรื่องเปิดด่าน มาจากผลกระทบด้านการค้าตามแนวชายแดน กัมพูชาต้องย้อนมองตัวเองว่าพร้อมแค่ไหน ก่อนพูดว่าขอเปิดด่าน เพราะไทยยืนยันแนวทางเดียวกันตั้งแต่รัฐบาลจนถึงระดับพื้นที่ โดยไทยพูดชัดเจนว่าหากจะเจรจาใดๆ กัมพูชาต้องยอมรับเงื่อนไข 4 ข้อ ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลเป็นที่น่าพึงพอใจจึงค่อยคุยประเด็นอื่น
ไม่ตอบเรื่องความมั่นคง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ไม่ตอบคำถามกรณีข่าวนายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา กดดันให้ไทยเปิดด่านภายในวันที่ 20 ตุลาคม นี้ และกรณี ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะร่วมการประชุมอาเซียนซัมมิตที่มาเลเซีย เพื่อให้ไทยและกัมพูชาเซ็นข้อตกลงเสรีภาพร่วมกัน โดยบอกเพียงว่า "จะพูดได้อย่างไรเป็นเรื่องความมั่นคง"
ทำให้เร็วเหมือนย้าย ขรก.
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน มอง การติดตามการแก้ปัญหาของนายกรัฐมนตรีในการปราบปรามสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แสดงความรับผิดรับชอบน้อยเกินไป มักโยนให้เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านความมั่นคง อยากให้ดำเนินการอย่างจริงจัง เหมือนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ดำเนินการได้รวดเร็ว
ปัญหาเกิดจากผู้ใช้
นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ใช้ รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2511 สาเหตุที่มีปัญหาเพราะผู้ใช้ไม่เคารพ หลักการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย หลักนิติธรรม หลักกฏหมาย ทำให้รัฐธรรมนูญสะดุดหกล้ม ยืนยัน กฎหมายที่ดีต้องไปกับคนที่ดีตลอดเวลา จึงจะสามารถพัฒนาประเทศได้ และต้องไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยก
ทั่วโลกเหยื่ออาชญากรรมเขมร
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า นายวี ซอง-ลัก ที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ กล่าวถึงการสืบสวนเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติของกัมพูชา พบมีประชาชนประมาณ 200,000 คน จากหลายเชื้อชาติ ทำงานในเครือข่ายสแกมเมอร์ ซึ่งมุ่งเป้าประชาชนทั่วโลก ประเมินมีชาวเกาหลีใต้ถูกล่อลวงเข้าอุตสาหกรรมดังกล่าว ประมาณ 1,000 คน ย้ำ รัฐบาลมุ่งมั่นนำพลเมืองเกาหลีใต้ทั้งหมดกลับบ้าน