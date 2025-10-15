“GULF Sparks Smiles” เตรียมส่งต่อรอยยิ้มให้ประชาชนอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมให้บริการทำฟันฟรี รองรับกว่า 1,200 คน เนื่องในวันทันตสาธารณสุข
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของคนไทย จัดกิจกรรมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ "GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน" ปี 5 หน่วยที่ 4 อย่างยิ่งใหญ่ เนื่องใน "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ" ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี จัดขึ้น ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาชนและผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทันตกรรมได้มากถึง 1,200 คน ซึ่งนับเป็นความมุ่งมั่นของกัลฟ์ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสในการมีสุขภาพช่องปากที่ดีอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนที่สนใจในอาชีพทันตแพทย์อีกด้วย
การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโครงการ 'GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน' ในครั้งนี้ เป็นการออกหน่วยครั้งสุดท้ายของปี ซึ่งจะให้บริการทำฟันฟรีในเบื้องต้น อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เอกซเรย์ และผ่าฟันคุด โดยผู้ที่สนใจเข้ารับบริการสามารถ walk-in มารับบัตรคิว และลงทะเบียนได้ที่หน้าอาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.00 น. (รับจำนวนจำกัด)
