โลกล้อมกัมพูชา 'เกาหลีใต้' บี้หนัก รับไม่ได้ประเทศสีเทา

เกาหลีใต้กดดันกัมพูชาอย่างหนัก หลังนักศึกษาถูกลักพาตัว-ทรมานเสียชีวิต คดีไม่คืบ สะท้อนภาพ "ประเทศสีเทา" ที่ขาดความร่วมมือด้านกฎหมาย
จากเหตุการณ์ที่มีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัว ทรมานจนเสียชีวิตและถูกนำศพทิ้งในจังหวัดกัมปอต ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยที่ทางการกัมพูชาไม่ได้แสดงความกระตือรือร้นในการหาผู้ก่อเหตุ ส่งผลให้กัมพูชาถูกรัฐบาลเกาหลีใต้กดดันอย่างหนัก
นายยู แจซอง รักษาการผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลี (KNPA) เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างตำรวจเกาหลีและตำรวจกัมพูชาไม่ราบรื่นเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค เกาหลีใต้ส่งคำร้องหลายครั้งเพื่อขอให้ตำรวจกัมพูชาช่วยด้านการสืบสวน รวมถึงการขอเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพและการเข้าถึงสำนวนคดี แต่ฝ่ายกัมพูชาระบุว่าต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย ซึ่งใช้เวลานานและต้องผ่านกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย
รักษาการผู้บัญชาการ KNPAหากมีช่องทางใดที่จะสร้างแรงกดดันต่อกัมพูชา จะพยายามดำเนินการทันที แต่ยอมรับว่าความร่วมมือยากขึ้นหากอีกฝ่ายไม่เต็มใจ ในวันที่ 23 ตุลาคม จะมีกำหนดประชุมทวิภาคีกับตำรวจระดับสูงของกัมพูชา และมีแผนเรียกร้องมาตรการเข้มข้นขึ้น เช่น การส่งตำรวจเกาหลีไปประจำการเพื่อช่วยเหลือพลเมืองเกาหลีโดยเฉพาะ
ด้านสถิติของตำรวจเกาหลีใต้ ระบุว่า ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการส่งตัวอาชญากรจากกัมพูชากลับประเทศแล้วรวม 147 คน ตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2024 ที่มี 48 คน โดยตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม นี้มีการส่งกลับ 33 คน
ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้และสถานทูตระบุว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม มีการแจ้งคนหายที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาเข้ามา 330 คดี ปัจจุบันปิดคดีแล้วประมาณ 260 คดี ซึ่งหมายถึงผู้สูญหายติดต่อกลับหรือได้รับอิสรภาพ เหลือราว 80 คดีที่ยังอยู่ระหว่างการติดตาม รายงานยังชี้ว่า ในปี 2567 มี 220 คดี ซึ่งคลี่คลายได้ราว 95% เหลือประมาณ 10 คดีที่ยังตรวจสอบอยู่
ขณะที่ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) สั่งยึด Bitcoin ของนายเฉินจื้อ นักธุรกิจจีนสัญชาติกัมพูชา มูลค่าหลายพันล้านจากกลโกงคริปโต ครั้งใหญ่ในกัมพูชา ทั้งนี้ นายเฉิน จื้อ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินค่ายแรงงานบังคับในกัมพูชา โดยบังคับใช้แรงงาน ทำร้ายร่างกายและทรมาน ที่ถูกค้ามนุษย์ดำเนินการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล และสามารถกวาดเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์ โดยนายเฉิน เป็นหนึ่งในบุคคลที่ความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำกัมพูชา