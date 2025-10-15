ถล่มร่าง รธน.ส้ม เซาะกร่อนบ่อนทำลาย ส.ว.เตือนระวังโดน

ถล่มร่าง รธน.ส้ม! ส.ว.ซัด “เซาะกร่อนบ่อนทำลาย” เตือนระวังซ้ำรอยถูกยุบพรรค ขณะ “พริษฐ์” แจงร่างใหม่ไม่แตะหมวด 1–2 ชี้รัฐธรรมนูญดีเหมือนอากาศบริสุทธิ์ สร้างโอกาสให้ประเทศ
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยร่างของพรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทยเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา156 เพิ่มหมวด15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ถือว่าเป็นไปด้วยความดุเดือด ภายหลังร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชน ตกเป็นเป้าโจมตีว่าอาจขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว.อภิปรายว่าสว.ส่วนใหญ่ไม่คิดขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญ และเคารพประชาชน16ล้านเสียงที่ลงมติเห็นชอบรัฐธรรมนูญปี 2560 แต่ร่างพรรคประชาชนที่สุ่มเสี่ยงขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ขอตั้งชื่อว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเซาะกร่อนบ่อนทำลาย เนื่องจากมีเจตนาแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 1 และ 2 อย่างชัดเจน สะท้อนผ่านเนื้อหาร่างแก้ไขมาตรา256/26 อนุ 2 ที่ระบุว่า “การให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ขอถามว่าวันนี้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต้องมีการให้ใช่หรือไม่
นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า พรรคประชาชนไม่เข็ดใช่หรือไม่ว่า พรรคก้าวไกลถูกยุบพรรค เพราะมีเจตนาเซาะกร่อนบ่อนทำลายให้สถาบันชำรุดทรุดโทรมหรืออ่อนแอ ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256/25 อนุ2 แสดงเจตนาแก้ไขบทบัญญัติหมวด 1 และ 2 ในรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ ได้เตรียมหาชื่อพรรคใหม่หรือยัง การเขียนเช่นนี้มีเจตนาเซาะกร่อนบ่อนทำลายอย่างชัดเจน
ด้าน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ยินยืนหลักการและเหตุผลของพรรคประชาชนในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ช่วงแรกของการประชุมรัฐสภาว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐจากการเป็นรัฐเดี่ยว และจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราไม่ได้บอกว่ารัฐธรรมนูญ เป็น “ยาวิเศษ” ที่ทำให้ทุกปัญหาหายไปทันที แต่รัฐธรรมนูญเป็นเหมือนกับอากาศที่เราหายใจกันอยู่ ล่องหน จับต้องได้ยาก แต่ส่งผลกระทบต่อเราทุกวินาทีโดยไม่รู้ตัว
นายพริษฐ์ กล่าวว่า การมีรัฐธรรมนูญที่ดีหรืออากาศที่บริสุทธิ์อาจไม่ได้จะทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นชั่วข้ามคืน แต่ถ้ารัฐธรรมนูญหรืออากาศเป็นพิษ สุขภาพเราในการทำมาหากินและศักภาพของประเทศในการแข่งขันกับโลกก็จะค่อยๆถูกทำลาย การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงเป็นโอกาสในการออกแบบระบบการเมืองที่ประชาชนหวังพึ่งได้