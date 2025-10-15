เจรจารักษาอธิปไตยกังวลหลายเรื่องสำคัญ-ขอคนไทยมั่นใจแม่ทัพใหม่-เข็นเศรษฐกิจแข่งเวลา 4 เดือน-งบประมาณปี 2570 ส่อล่าช้า-สอบชุดปฏิบัติการพิเศษดีอี

เจรจารักษาอธิปไตยกังวลหลายเรื่องสำคัญ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ เผยถึงความคืบหน้าการเดินทางไปหารือกับประเทศมาเลเซีย ต่อการแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งต่อไป ยังมีอีก 2 ประเด็นที่จะไปพูดคุยเพิ่ม คาดว่าจะเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 17 ต.ค. นี้ ไม่กังวล กัมพูชาจะไปร้องศาลโลก กรณีไทยฉายภาพยนตร์ เปิดเสียงหลอนในพื้นที่บ้านหนองจาน แต่กังวลใน 4-5 เรื่อง ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ระบุว่าเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าเราจะเดินหน้าความสัมพันธ์ ตอนนี้การเจรจากําลังเดินหน้าเรื่องอธิปไตย เราต้องมุ่งมั่นรักษา
ขอคนไทยมั่นใจแม่ทัพใหม่
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2(มทภ.2) การันตี พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อนร่วมรบที่กอดคอในสมรภูมิชายแดนไทย–กัมพูชา ตลอด 5 คืน เขาอาจพูดน้อย แต่พูดแล้วทำจริง เป็นคนหนักแน่น ทำงานตามระเบียบของกองทัพชัดเจน มั่นใจเลือกคนไม่ผิดให้ปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ต่อจากผม ขอให้ประชาชนคนไทยเชื่อมั่น ทหารทุกคนมีหัวใจเดียวกัน คือหัวใจรักชาติ รักแผ่นดิน พร้อมปกป้องประเทศถึงที่สุด
เข็นเศรษฐกิจแข่งเวลา 4 เดือน
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เผยถึงวาระการประชุม ครม.เศรษฐกิจ นัดแรก เพื่อให้เห็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจซึ่งมีระยะเวลา โดยเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลในกรอบเวลา 4 เดือน
งบประมาณปี 2570 ส่อล่าช้า
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกรัฐมนตรีเตรียมมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลัง ครม. เห็นชอบกรอบการวางนโยบายปี 2570 ซึ่งหากพิจารณาไทม์ไลน์ที่กำหนดยุบสภาภายในเดือน ม.ค. 2569 งบประมาณปี 2570 จะล่าช้าจากการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่
สอบชุดปฏิบัติการพิเศษดีอี
น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) และโฆษกกระทรวงดีอี เผย รมว.ดีอี สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล หรือ ชุดปฏิบัติการพิเศษดีอี จากการจับกุมเว็บพนันและแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลายพื้นที่ แต่ไม่มีความคืบหน้าทางคดี พบ เจ้าหน้าที่บางรายแอบอ้างอำนาจเรียกรับผลประโยชน์ โดยใช้เอกสารกระทรวงดีอีอายัดบัญชี ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ