เมินเสียงผีละเมิดสิทธิ ยิงจรวดใส่ไทยหนักกว่า-ต้องยกเลิก MOU 43-44 ทันที-มองโลกตามความจริง-รธน.2560 ทำไทยสบวิกฤต-ยกเลิกกฎหมายขวางทำกิน

เมินเสียงผีละเมิดสิทธิ ยิงจรวดใส่ไทยหนักกว่า
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เผยกรณีกองทัพภาคที่ 1 ใช้เครื่องจักรกลรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ชาวกัมพูชารุกล้ำพื้นที่ไทยบริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว กองทัพมีอำนาจตัดสินใจเต็มที่ในพื้นที่ที่เป็นปัญหา ส่วนกรณีโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชามองว่าการเปิดเสียงรบกวนจากฝั่งไทย ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง นายกรัฐมนตรีของไทยมองว่า ระเบิดและจรวดที่ยิงเข้ามาในเขตไทยจากฝั่งกัมพูชาก็ทำอันตรายกับประชาชนไทย โดรนที่บินเข้ามาในเขตไทยก็ละเมิดอธิปไตยประเทศไทย ให้กำลังใจแม่ทัพภาคที่ 2 ทหาร เจ้าหน้าที่ และข้าราชการฝ่ายปกครองในพื้นที่พิพาท สนับสนุนทุกอย่างให้สามารถทำงานได้ เพื่อนำชัยชนะ ปกป้องประชาชน และปกป้องอธิปไตยของประเทศ
ต้องยกเลิก MOU 43-44 ทันที
นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้ยกเลิก MOU 2543 และ 2544 ทันที พร้อมขอให้สั่งระงับการประชุม RBC, GBC และ JBC ไว้ก่อน จนกว่า ครม. จะมีมติยกเลิก MOU 2543 เนื่องจากประเทศกัมพูชามีพฤติการณ์ละเมิดร้ายแรง ตามอนุสัญญากรุงเวียนนา รวมถึงข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง
มองโลกตามความจริง
นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคภูมิใจไทย ต่อที่ประชุมรัฐสภา มีจุดมุ่งหมาย 4 ด้าน 1.เข้าใจง่าย 2.ทำได้จริง 3.ไม่สร้างความขัดแย้งรอบใหม่ และ 4.ไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ มองร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชน เสี่ยงขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ระบุชัดเจนจะไม่แก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 รัฐธรรมนูญ ปี 2560 โดยเฉพาะร่างพรรคประชาชนมีความซับซ้อน การแก้รัฐธรรมนูญต้องจริงใจ อย่าเพ้อฝันมาก มองโลกตามความเป็นจริง
รธน.2560 ทำไทยสบวิกฤต
นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เสนอร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชน มอง รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ออกแบบระบบการเมืองไม่เกรงใจประชาชน ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการ จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ประเทศไทยและประชาชนเผชิญกับวิกฤต 3 อย่าง ที่กระทบกับคุณภาพชีวิตประชาชน คือ 1.วิกฤตประชาธิปไตยถดถอย 2.วิกฤตนโยบายล้าหลัง และ 3.วิกฤตทุจริตเรื้อรัง
ยกเลิกกฎหมายขวางทำกิน
นายปริเยศ อังกูรกิติ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย เผย พรรคไทยสร้างไทยเห็นด้วยและสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามหลักการที่แต่ละพรรคการเมืองเสนอ โดยยึดแนวทางให้สามารถแก้ปัญหาการเมืองได้จริง ยืนยัน ไม่สนับสนุนการแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 เสนอยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และแก้ปัญหางูเห่าในสภา เพื่อให้การเมืองสุจริตโปร่งใสมากขึ้น