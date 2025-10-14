จีโน ร่างทอง มือ1 กอล์ฟ LPGA วันนี้มาไกลเกินฝัน

“จีโน่ อาฒยา ฐิติกุล” ผงาดขึ้นบัลลังก์ นักกอล์ฟหญิงมือ 1 โลก อย่างถาวรในปีทอง 2025 หลังคว้าแชมป์ LPGA ที่เซี่ยงไฮ้ พลิกแซงเนลลี่ คอร์ด้า จนทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่น
ปี 2025 คือปีทองอย่างแท้จริงของโปรจีโน อาฒยา ฐิติกุล ยอดนักกอล์ฟ สาวไทย เมื่อเธอผงาดขึ้นมาเป็น นักกอล์ฟหญิงมือ 1 ของโลก อย่างถาวรเรียบร้อยแล้ว จนถึงเวลานี้ก็เป็นเวลา 11 สัปดาห์ติดต่อกัน
โดยเฉพาะชัยชนะ ครั้งล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โปรจีโน โชว์ความแกร่งของฝีมือ จิตใจและสมาธิ ให้โลกได้เห็น ว่าเธอคู่ควรกับการเป็นมือ 1 ข องกอล์ฟผู้หญิงขนาดไหน
ในวันสุดท้ายโปรจีโน ไล่ตาม โปรกอล์ฟสาวชาวญี่ปุ่นมาห่างๆ แต่พอถึงช่วง 5 หลุมสุดท้าย เธอก็พลิกสถานการณ์ เร่งเครื่อง จนตามตีเสมอได้ทัน ต้องออกไปดวลรอบเพลย์ออฟกัน
สุดท้ายโปรจีโน เอาชนะไปได้ในหลุมที่ 5 คว้าแชมป์ แอลพีจีเอทัวร์ รายการที่ 2 ในปีนี้ของเธอ ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่สำคัญมาก ช่วยให้เธอมีคะแนนสะสม ในบัลลังก์ราชินีนักกอล์ฟมือ 1 โลก ทิ้งห่าง อันดับ 2 อย่างโปรอเมริกัน เนลลี่ คอร์ด้า ไม่เห็นฝุ่น ยากที่ อดีตมือ 1 โลกอย่างคอร์ด้า จะไล่ตามทันได้
สําหรับเนนลี่ คอร์ด้า นั้น ดูเธอจะเครียดเป็นพิเศษ กับ คู่ปรับอย่างโปรจีโน เหมือนว่า "ฟ้าให้คอร์ด้ามาเกิด ใยให้จีโน่มาเกิดด้วย"
ช่วงต้นปี 2025 เนลลี่ คอร์ด้ายังเป็นมือ 1 โลกอยู่เลย แต่สถานะของเธอคลอนแคลนเนื่องจากมีปัญหาฟอร์มตก ขณะที่โปรจีโน กลับเป็นฟอร์มขาขึ้น อย่างพรวดพราดพอดี ไม่ใช่แค่ มีแต่ลูกยาวซึ่งเป็นจุดแข็ง แต่เธอได้ปรับปรุงการพัตต์ และลูกสั้น ให้เต็มไปด้วยความเฉียบขาด
เหมือนที่เธอเฉือนโปรกอล์ฟสาวญี่ปุ่น จนคว้าแชมป์ล่าสุดที่เซี่ยงไฮ้ ก็มาจากการพัตต์ ที่แม่นยำจนโลกตะลึง
โปรจีโน่ขึ้นแซง เนลลี่ คอร์ด้า ได้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางข่าวดราม่า การเหยียดผิว
โดยระหว่างการดวล เชิงกอล์ฟกันในก๊วนเดียวกัน มีคําพูดหลุดปากของคอร์ด้าแว่วไปเข้ากล้องทีวีว่า “เด็กสีเหลืองคนนั้น”
โปรจีโนเก็บอารมณ์ ตัวเองได้ ไม่ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ แต่เมื่อถูกผู้สื่อข่าวตามจี้ถาม เธอก็ตอบอย่างระมัดระวังว่า "ถ้าการถูกเรียกว่า สีเหลือง หมายถึงการเป็นดั่งแสงอุ่นของดวงอาทิตย์ ความสดใสของวัฒนธรรม และความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดของฉัน งั้นฉันก็จะสวมมันไว้ราวกับมงกุฏ"
คอร์ด้าเลือกจะไม่ต่อความยาวสาวความยืด เพราะที่ผ่านมาเธอก็เครียดหนักหนาสาหัสแล้ว ที่ต้องร่วงมาเป็นมือ 2 เธอกล่าวว่าเธอเครียดมากพอแล้ว ที่แบกรับกับความหวังของตัวเอง และความหวังของแฟนๆ
ย้อนมาที่โปรจีโน ความสำเร็จที่ได้มานี้ ไม่ใช่เพราะโชคช่วย แต่เป็นการประสานกันระหว่าง พรสวรรค์กับพรแสวง
ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก จีโน่เป็น คนบ้าซ้อมอย่างหนัก มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย
ตอนอายุแค่ 13 ปี จีโน่ถูกคัดเลือกให้ไปเก็บตัวซ้อมกับ นักกอล์ฟหญิงทีมชาติไทย ปรากฏว่า เธอคว้าแชมป์สนามต่างๆ มากกว่ารุ่นพี่ทีมชาติทุกคน
ในวัย 13 ปี จีโน่กล่าวไว้ว่า เธอหยุดเล่นกอล์ฟไม่ได้ เพราะต้องหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่ง ณ เวลานี้ต้องบอกว่าฝันของเธอเป็นจริงแล้ว เธอสามารถทำเงินได้มากมายจนครอบครัวกินไม่หมดไปทั้งชีวิต
ความฝันของเธอในตอนอายุ 14 จีโน่เคยคิดว่า ชีวิตนี้ขอเพียงได้เป็นแชมป์กอล์ฟ แอลพีจีทัวร์แค่ 1 รายการก็ พอแล้ว
แต่ตอนนี้ต้องบอกว่า เธอมาไกลเกินฝันนั้นไปมาก เพราะเธอคว้าแชมป์ แอลพีจีเอทัวร์เป็นว่าเล่น และเถลิงบัลลังก์ราชินีมือ 1 โลก แบบถาวรในเวลานี้
วงการกอล์ฟโลก ชี้ว่า เหลือสิ่งเดียวทึ่จะช่วยเติมเต็มบารมีของโปรจีโน่ให้เป็นยอดนักกอล์ฟอย่างสมบูรณ์แบบ ก็คือ ต้องคว้าแชมป์รายการเมเจอร์ให้ได้สัก 1 รายการ