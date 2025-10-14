ถอดบทเรียนปะทะยุทธวิธีเขมรซับซ้อนขึ้น-พบทุ่นระเบิดสังหารเพิ่ม-ต้นเหตุจาก 2 คน ทะเลาะกัน

ถอดบทเรียนปะทะยุทธวิธีเขมรซับซ้อนขึ้น
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ตรวจเยี่ยมกองร้อยควบคุมฝูงชนจากตำรวจภูธรภาค 2(ภ.2) และตำรวจตระเวนชายแดนที่จุดตรวจบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ทุกคนมีกำลังใจดีมาก มีความพร้อมปฎิบัติการภายใต้ยุทธการของกองทัพในการปกป้องแผ่นดินไทยและอธิปไตยของชาติ ส่วนความเรียบร้อยบริเวณบ้านหนองจาน พบมีบ้านประมาณ 5 หลัง มีการเคลื่อนย้ายคนกัมพูชาไปแล้ว แต่ในแนวลึกกว่านั้นเป็นชุมชนที่มีบ้านหนาแน่น ซึ่งได้กั้นแนวไว้แล้ว
และได้มีการถอดบทเรียนการปะทะทุกขั้นตอน เพราะเชื่อว่าฝ่ายนั้นก็ถอดบทเรียนเช่นกัน และน่าจะมียุทธวิธีที่สลับซับซ้อนมากขึ้น
พบทุ่นระเบิดสังหารเพิ่ม
หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อีก 2 ทุ่น เป็นชนิดระเบิดอยู่กับที่ MN79 จำนวน 1 ทุ่น และทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน โดยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติภารกิจ วันที่ 10 ต.ค. - 13 ต.ค. 2568 ตรวจพบ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล รวม 7 ทุ่น
ต้นเหตุจาก 2 คน ทะเลาะกัน
นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย มองความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา
้เกิดจากคนสองคนทะเลาะกัน มีการแบ่งปันผลประโยชน์กันเอง
ผลประโยชน์ MOU 43 เขตบนดิน และ MOU 44 มีธรรมชาติที่ราคาแพงมากอยู่ใต้ทะเล พอคนสองคนทะเลาะกันเรื่องก็ถูกแฉ พรรคพวกที่ก่อเหตุก็ไปโทษไอโอ พยายามเบี่ยงไปกาสิโน ปัญหากัมพูชาคือปัญหาตระกูลฮุนเซน เขาพยายามปลุกปั่น เขาทำได้ทุกอย่าง ขนาดเป็นเขมรแดงถูกสังคมประณามล่มสลาย ยังรอดตัวมาเป็นพระเอกได้อีก แสดงว่าไม่ใช่กะล่อนธรรมดา แต่กะล่อนระดับโลก
เร่งช่วยน้ำท่วม 15 จังหวัด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม อุบลราชธานี อุดรธานี และฉะเชิงเทรา กินพื้นที่ 75 อำเภอ 504 ตำบล 2,954 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 116,043 ครัวเรือน 387,568 คน โดยชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัย ยังปฏิบัติงานต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชน และประสานกับจังหวัดเร่งสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ
เพื่อเยียวยา ซึ่งพร้อมดำเนินการทันทีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เตรียมลงทะเบียนรอบใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ภายในเดือน พ.ย. 2568 พร้อมกับการทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรรายเดิม เพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการสอดคล้องกับรายได้ เบื้องต้นประเมินจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรปัจจุบัน 13.5 ล้านคน คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ 15 ล้านคน