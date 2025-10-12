”เหม็นขี้ไก่จริงๆนะเธอ“ กรมอนามัย แจ้ง“วัชระ” โรงเลี้ยงไก่สมุยพบเหม็นจริง!

นายวัชระ เพชรทอง เผยผลตรวจสอบจากกรมอนามัย กรณีโรงเลี้ยงไก่ขนาด 50,000 ตัวบนเกาะสมุย พบก่อกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนจริง แต่ชาวบ้านตั้งคำถาม ทำไมกิจการยังดำเนินการต่อ ทั้งที่ใบอนุญาตถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2568
วันที่ 12 ตุลาคม 2568 นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าได้รับหนังสือจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0924.07/6684 ลงวันที่ 7 ตค 68 แจ้งผลการดำเนินการ กรณี ประชาชนร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นจากสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ความว่า
ตามที่ท่านได้มีหนังสือขอให้กระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมอนามัย
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี โรงเลี้ยงไก่ไข่ขนาด 50,000 ตัว ของบริษัท วิสาหกิจชุมชนภาวนาโพธิคุณ จำกัด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากมูลไก่ สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่พักอาศัยในบริเวนใกล้เคียง โดยกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรม อนามัยพิจารณาดำเนินการต่อไป นั้น
กรมอนามัยโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่สนับสนุน
เทศบาลนครเกาะสมุยในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กรณี ประชาชนร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นจากสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2568 สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า การประกอบกิจการดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหากลิ่นรบกวน สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงถือเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่กรมอนามัย จึงได้ให้คำแนะนำทางวิชาการและข้อกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลนครเกาะสมุย ในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พิจารณากำหนดมาตรการ วิธีการ และแนวทางการป้องกันปัญหาเหตุรำคาญที่เกิดจากการประกอบกิจการที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน
นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าขอขอบคุณกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขที่ไปลงพื้นที่พร้อมกับข้าราชการในท้องถิ่น และพบว่าโรงเลี้ยงไก่กระทำผิดกฎหมายจริง คำถามจากชาวสมุยก็คือว่า เมื่อพบว่าทำผิดกฎหมายจริงแล้วเหตุใดจึงยังเลี้ยงไก่ส่งกลิ่นขี้ไก่เหม็นอยู่ถึงวันนี้ทั้งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพิกถอนใบอนุญาตตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมแล้ว กฎหมายใช้บังคับคนรวยกับคนจนเท่าเทียมกันหรือไม่