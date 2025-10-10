ทหารทำตามขั้นตอน ทวงคืนอธิปไตยไทย-ทหารรุกปรับปรุงพื้นที่-ตายโหงตายอหิวา ก็ไม่ออก-การเมืองพรรคใหญ่แข่งดูด-พร้อมผ่อนคลายอุ้มเศรษฐกิจ

ทหารทำตามขั้นตอน ทวงคืนอธิปไตยไทย
นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เผยผลการประชุม สมช. ได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยย้ำจุดยืนเดิม 4 ข้อที่นายกฯ แถลงไว้ คือ กัมพูชาต้องถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ ต้องเก็บกู้กับระเบิด ต้องร่วมมือปราบปรามอาชญากรรม และความร่วมมือบริหารชายแดนที่มีปัญหา วันนี้เป็นการติดตามสถานการณ์ในภาพรวม ส่วนการขอคืนพื้นที่ทหารดำเนินอยู่ตามขั้นตอนที่วางไว้ ยังไม่มีการคุยถึงข้อเสนอของประธานาธิบดีสหรัฐ เตรียมตั้งผู้แทนพิเศษ เชื่อมการทำงานระหว่างฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหา สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แต่งตั้งหัวหน้าพูดคุยสันติสุขแล้ว จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอน เนื่องจากรัฐบาลมีเวลา 4 เดือน ต้องการให้กลไกนี้เป็นจุดเชื่อมสำคัญและกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน
ทหารรุกปรับปรุงพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศในพื้นที่หนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว บริเวณรั้วลวดหนามฝ่ายไทย ใช้รถปรับปรุงพื้นที่ โดยฝ่ายกัมพูชา จัดเตรียมคนเข้าบันทึกภาพไลฟ์สดสถานการณ์ ขณะเดียวกัน ยังพบชาวกัมพูชาและพระสงฆ์รวมตัว เตรียมเข้าพื้นที่ ขณะที่พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รับฟังสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติงานที่สำคัญ
ตายโหงตายอหิวา ก็ไม่ออก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จ.พิจิตร ย้ำ รัฐบาลไม่ละเลยการดูแลประชาชน เร่งจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์หน้า มอง 9,000 บาท ไม่คุ้มค่าความเสียหาย มอบหมายนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หาวิธีช่วยเหลือเพิ่ม บอกตัวเองเป็นนายกฯ ที่เป็น สส. ทิ้งประชาชนไม่ได้ ไม่ลาออกจาก สส. ให้ตายโหงตายอหิวายังไงก็ต้องเป็น สส. เพราะสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องได้
การเมืองพรรคใหญ่แข่งดูด
นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.) ยืนยัน ชาติไทยพัฒนา 10 เสียง ยังอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน วันนี้พรรคการเมืองใหญ่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง จึงมีคนมาพูดคุยกับ สส. ของพรรคบ้าง เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในการแข่งขันทางการเมือง ที่ขณะนี้มีการแข่งขันกันสูงระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทย
พร้อมผ่อนคลายอุ้มเศรษฐกิจ
นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ยืนยันยังไร้สัญญาณเงินฝืด แต่ได้ติดตามใกล้ชิด พร้อมผ่อนคลายนโยบายการเงินหากจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจ ยังไม่มีแนวคิดตั้งกองทุนมั่งคั่ง ยึดมั่นภารกิจรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินระยะยาว เป็นอิสระจากแรงกดดันทางการเมือง