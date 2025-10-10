เปิดลับ "ทักษิณ" ฮุบพรรคบรรหาร "ลูกท้อป" ไปไหนก็เจ็บ

เปิดลับ! ลูกท็อป เจอข่าวลือย้ายพรรคสีแดง ทาบเก้าอี้ สส. "วราวุธ-ทักษิณ" สัมพันธ์ลึก กลัวเสี่ยงเสียสมบัติการเมืองสีชมพู
ยามนี้ชื่อของ”วราวุธ ศิลปอาชา“ หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาที่มีสส.สิบคน กำลังกระหึ่มเมืองเพราะกระเเสข่าวหลายวันก่อนที่กูรูการเมือง/สื่อหลายเเขนงเปิดเผยว่า พรรคเพื่อไทยทาบทามวราวุธให้ย้ายมาค่ายสีเเดงในการเลือกตั้งครั้งหน้า
โดยเสนอเก้าอี้สส.บัญขีรายชื่ออันดับที่สามเเละเป็นหนึ่งในสามเเคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคสีเเดงให้ลูกท็อปพิจารณา
เเต่กระเเสข่าวนี้ลูกท็อปปฏิเสธมาจากเเดนมะกันว่าไม่จริงเเละยังอยู่กับพรรคสีชมพู บวกกับบรรดาเเกนนำพรรคเพื่อไทยเรียงหน้าโต้ข่าวลือนี้เช่นกัน
น่าคิดไหมว่า ทำไมข่าวลือดังกล่าวโผล่ออกมาในยามนี้ มันเป็นการปล่อยข่าว โยนหินถามทางหยั่งกระเเสสังคม รวมทั้งถือจังหวะเช็กอารมณ์คนหนุนพรรคสีเเดงว่า
ลูกท็อปที่มีภาพลักษณ์รัฐมนตรีสามสมัยเเละมีผลงาน ดีกรีนักเรียนนอก และชั่วโมงบินสูงจากการเป็นทายาทมังกรเมืองสุพรรณ เหมาะไหมกับการมากู้วิกฤตพรรคเพื่อไทย
รวมทั้งลูกท็อปควรประเมินด้วยว่าคุ้มไหมกับกระเเสข่าวดังกล่าวหากวันข้างหน้าเกิดขึ้นจริง
หากลูกท็อปมองว่าคุ้ม เพราะตอนนี้กระเเสพรรคชาติไทยพัฒนาก็ใช่ว่าจะขายได้ทั่วไทย เพราะตอนนี้มีสภาพเเค่พรรคท้องถิ่น/พรรคจังหวัด บวกกับค่าใช้จ่ายสูงในการทำพื้นที่
โดยความใกล้ชิดกับเพื่อไทย ก็อย่าลืมว่ายี่สิบกว่าปีก่อน ในวันที่ลูกท็อปเเต่งงานนั้น “ทักษิณ ชินวัตร”คือประธานในพิธี เนื่องจากในตอนนั้นเตี่ยของลูกท็อปบินไปเมืองนอกเพราะงอนลูกชายคนนี้ที่จัดงานเเต่งงานก่อนเวลาอันควร
ดังนั้น สัมพันธ์นี้ที่ลูกท็อปมีต่อคุณอาทักษิณย่อมยากที่จะสลัดทิ้งเเละภาพล่าสุดที่ปรากฏคือพรรคชาติไทยพัฒนายังยืนเคียงข้างพรรคสีเเดงช่วงที่พรรคสีน้ำเงินฟอร์มรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล ตรงนี้คือเงื่อนสัมพันธ์
ที่ทักษิณเเละวราวุธมีให้กัน
เเต่มีคำถามว่า ลูกท็อปจะกล้าทิ้งสมบัติการเมืองที่บิดาเฝ้ารักษาดั่งจงอาจหวงไข่ เพื่อย้ายไปพรรคของชินวัตรเเฟมิลี่ ซึ่งยามนี้รอยเเผลยังสดๆจากฝีมือหัวหน้าพรรคที่ชื่อเเพทองธาร ชินวัตร จนสส.ย้ายหนีกันหลายคนเเล้วเพราะกลัวสอบตก...หากสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยลงสนาม
มันจะคุ้มเสี่ยงไหมหากลูกท็อปย้ายไปเเล้วส่งไม่ให้เจ๊หนูนามารักษาพรรคเเทน เพียงเพื่อไปนั่งลุ้นเก้าอี้สร. เพราะเเรงต้านที่ชัดเจนเเล้วคือ คนการเมืองค่ายสีเเดงหลายมุ้งจะยอมให้ลูกท็อปข้ามห้วยมาหยิบชิ้นปลามันไปเเบบชิลล์ๆ...เเม้จะเป็นออเดอร์จากนายใหญ่ก็ตาม
ข้อมูลอีกกระเเส ระบุว่า พรรคปลาไหลเวอร์ชั่นปัจจุบันร้าวในมาหลายปีเเล้ว ล่าสุดเมื่อหลายวันก่อนประภัตร โพธสุธน ลั่นวาจาในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองว่า ขอวางมือทางการเมืองเ ก็อย่าลืมว่าวันวานที่ผ่านมา คนโตเเห่งศรีประจันต์งัดข้อกับจองชัยอีกหนึ่งมือเก๋าการเมืองของพรรคนี้หลากวาระ เเม้สองบิ๊กเนมเมืองสุพรรณจะเคลียร์ใจกันไปบ้างเเล้ว
เเต่เคสดีลลับของลูกท็อปกับพรรคสีเเดงนั้น ลือว่าประภัตรโอเค ส่วนปีกของเฮียจองที่เเตะมือบ้านสะสมทรัพย์เเห่งนครปฐมซึ่งมีสส.สามคนจากหกเขตเเทงสวนประภัตรว่า “หากย้ายไปพรรคสีเเดงนั้น ปีกนี้ขอย้ายไปพรรคสีน้ำเงินดีกว่า”
บวกกับการขิงเก้าอี้นายกอบจ.สุพรรณบุรีงวดล่าสุด เพราะคนในพรรคปลาไหลยุคนี้ชิงกันเองโดย “อุดม โปร่งฟ้า ”สวมเสิ้อที่มีโลโก้พรรค เอาชนะ “บุญชู จันทร์สุวรรณ” อดีตเเชมป์ห้าสมัย เเละคนเก่าเเก่ของพรรค
เเละลือกันว่า ตอนนี้อุดมขอไม่สนับสนุนพรรคสีชมพูเเล้วเพราะกระสุนในคลังเเสงโล่งไปเยอะในหลายปีที่ผ่านมา ทำให้คลังกระสุนของพรรคลูกท็อปพร่องล่วงหน้าก่อนวันยุบสภาเเล้ว
ดังน้้นเกมวุ่นๆบนการเมืองสนามใหญ่เเละการขัดกันเองในพรรคสีชมพูตอนนี้ บีบหัวใจลูกท็อปยิ่งว่าปี2569 พรรคสีชมพูจะต้องดำเนินเช่นใด เพราะเลี้ยวซ้าย/เลี้ยวขวาบนถนนการเมืองล้วนบาดเจ็บทั้งนั้น