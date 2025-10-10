ไม่ได้พูดเส้นตาย 10 ตุลา ต้องปกป้องอธิปไตย-"คลิกเดียวส่งถึงบ้าน" ยอดพุ่ง-เร่งหาแนวทางตรึงค่าไฟ-พาไทยหลุดกับดักเศรษฐกิจ-ฉีก MOU ต้องรับผลเสีย

ไม่ได้พูดเส้นตาย 10 ตุลา ต้องปกป้องอธิปไตย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เผยกรณีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำกัมพูชา ประกาศพร้อมสนับสนุนกัมพูชาปกป้องอธิปไตย ทูตจีนที่ประจำอยู่ในประเทศไทย ก็สนับสนุนไทยเช่นกัน นี่เป็นสิ่งที่ดี เพราะทั้งไทยและกัมพูชาต่างมีประเทศอื่นที่มีความปรารถนาดี อยากเห็นสถานการณ์ไม่บานปลายรุนแรงมากกว่านี้ ส่วนกรณีที่ฝ่ายไทยระบุว่า หากวันที่ 10 ตุลาคม นี้ กัมพูชายังไม่ย้ายออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว จะเคลียร์พื้นที่ด้วยตัวเองนั้น เราต้องไม่ทำตามอำเภอใจ มีกฎหมายสากลรองรับอยู่ คำว่าเส้นตายไม่ได้หลุดออกมาจากรัฐบาล ตอนนี้สิ่งที่ให้ความสำคัญสูงสุดคือ ความปลอดภัยของประชาชนไทย และอธิปไตยรวมถึงศักดิ์ศรีของประเทศไทย
"คลิกเดียวส่งถึงบ้าน" ยอดพุ่ง
น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เผยถึงการหารือ 5 หน่วยงานรัฐ เพื่อเร่งแก้ปัญหาขายยาเสพติดผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ คลิกเดียวส่งถึงบ้าน พบสถิติยอดขายพุ่งกว่า 80,000 ราย ในครึ่งปี ด้านพ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 แจงไม่ได้ละเลย มีผลงานทะลุเป้า 197% ฝากฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายปิดช่องโหว่ แก้ปัญหาที่จัดเก็บของกลางรอทำลาย เสียค่าเช่าโกดังต่อเดือนกว่า 200,000 บาท
เร่งหาแนวทางตรึงค่าไฟ
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เผย เตรียมคุมค่าไฟฟ้าไม่ขึ้นในงวดต้นปี 2569 เร่งหาแนวทางดูแลตรึงให้อยู่ในระดับเดิมที่ 3.94 บาทต่อหน่วย ตามนโยบายของรมว.พลังงาน ซึ่งต้องขอตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบ
พาไทยหลุดกับดักเศรษฐกิจ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ มองไทยเผชิญความท้าทายจากปัญหาเศรษฐกิจโลก และ 4 เทรนด์กระแสโลก ทำเศรษฐกิจไทยเติบโตน้อยลง แนะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 3 ด้านพาไทยออกจากการกับดักเศรษฐกิจ คือ 1.ปรับโครงสร้างการค้าสินค้าเกษตรสู่เกษตรแม่นยำ 2. มุ่งสู่ตลาดอาหารแห่งอนาคต พัฒนาแบรนด์ และนวัตกรรมอาหารให้ไทยเป็นศูนย์กลาง Future Food ของภูมิภาค และ 3.พัฒนาระบบนิเวศทางการค้าสู่ดิจิทัล
ฉีก MOU ต้องรับผลเสีย
นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตรมว.ต่างประเทศ มองรัฐบาลฉีก MOU43-44 เองได้ ด้วยมติ ครม.ไม่ต้องผลักภาระให้ประชาชนออกเสียงประชามติ แต่ต้องรับผิดชอบผลเสียที่จะตามมา เพราะกองทัพและกระทรวงการต่างประเทศ ใช้ประโยชน์จาก MOU เป็นกรอบในการเจรจาเขตแดนกับกัมพูชา