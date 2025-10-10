ตำรวจไม่ทน แจ้งจับสมุนบิ๊กโจ๊ก ตัวการฉกข้อสอบนิติ จุฬาฯ

ตำรวจไม่ทน! ลั่นเอาผิดสมุนบิ๊กโจ๊ก ตัวการสำคัญคดีฉกข้อสอบนิติศาสตร์ จุฬาฯ หลังพฤติกรรมสุดแสบ พยายามกลั่นแกล้ง ตีรวนเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คดีโกงสอบคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ มีความคืบหน้าน่าสนใจ เมื่อผู้ต้องหาคนสำคัญ ซึ่งเป็นดอกเตอร์ของ ม.มหิดล คือ ดร.นิด นางขนิษฐา เลิศบรรเจิดวงศ์ โดนคดีเพิ่มอีกหลายข้อหา
เพราะ ดร.นิด มีพฤติกรรมป่วนคดีโกงสอบดังกล่าว พยายามตีรวนพนักงานสอบสวน จนแทบไม่น่าเชื่อว่า นี่คือบุคลากรในสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติ แต่กลับทำตัวไร้เกียรติ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
พนักงานสอบสวนคดีโกงสอบ คือ พ.ต.ท.สมภพ บัวเทศ สารวัตร กก. 2 บก.สอท. 4 ที่ยอมทนต่อลีลาของ ดร.นิด มานานเกินพอแล้ว เลยขอไม่ทนอีกต่อไป ลุยแจ้งจับ ดร.นิด เป็นการส่วนตัว ด้วยข้อหากลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้ต้องรับโทษคดีอาญา เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 173 174 181 และ 267
เหตุเพราะ ดร.นิด ที่เป็นผู้ต้องหา แทนที่จะเตรียมตัวหาพยานหลักฐานไปสู้คดีโกงสอบ ซึ่งคดีอยู่ในชั้นพนักงานอัยการแล้ว กลับส่งผู้รับมอบอำนาจ ไปแจ้งจับ พ.ต.ท.สมภพ กล่าวหาว่ากลั่นแกล้งโน่นนี่นั่น อย่างไม่สุจริต
ต้นเรื่องที่ พ.ต.ท.สมภพ ต้องมาทำคดีโกงสอบ เริ่มจากเขาทำคดีจับเว็บพนันออนไลน์ ของเจ้าแม่มินนี่ น.ส.ธัญนันท์ สุจริตชินศรี จากนั้นสืบสวนขยายผล พบว่าในฮาร์ดดิสก์ของกลาง มีข้อความสนทนาทางไลน์ ของผู้ต้องหาบางราย ส่งสลิปโอนเงิน พร้อมบันทึกช่วยจำว่า "ทำข้อสอบจุฬา" รวมถึงมีข้อความสั่งการให้นำข้อสอบไปส่งคืนให้กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
เมื่อตรวจสอบเรื่องนี้ ก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่หญิง ซึ่งเป็นกรรมการคุมสอบของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ให้การลงบันทึกไว้ถึงเหตุการณ์การฉกข้อสอบไปจากห้องสอบ หลักฐานการแชทไลน์และการโอนเงิน ที่พบในฮาร์ดดิสก์ ตรงกับเหตุการณ์ที่ห้องสอบคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ พอดี
ตามคำให้การของเจ้าหน้าที่คุมสอบ ระบุว่า เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2561 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล มาทำข้อสอบใหม่ ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น.
ปรากฏว่า ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. นางขนิษฐา เลิศบรรเจิดวงศ์ มาหาเจ้าหน้าที่คุมสอบดังกล่าว ถึงโต๊ะทํางาน พูดว่า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ไม่มา แล้วฉวยทีเผลอ หยิบเอาซองข้อสอบบนโต๊ะ ออกจากมหาวิทยาลัยไป เมื่อเวลา 18.30 น.
ต่อมาคืนนั้น เจ้าหน้าที่คุมสอบดังกล่าว ได้โทร.หานางขนิษฐา เพื่อตามหาซองข้อสอบที่หายไป ซึ่งนางขนิษฐายอมรับว่านำข้อสอบของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ไปจริง จึงแจ้งให้นำมาคืนในวันที่ 12 ก.ค. เวลาเช้า ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง แต่นางขนิษฐาไม่มา แล้วนำข้อสอบไปฝากไว้กับตู้ รปภ. แทน
พ.ต.ท.สมภพ จึงจับกุมดำเนินคดีนางขนิษฐา ที่นําข้อสอบของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ออกไป แต่นางขนิษฐากับพวกกลับแจ้งความดําเนินคดีกับ พ.ต.ท.สมภพ ที่ สน.ทุ่งสองห้อง เข้าข่ายแจ้งความเท็จ ทั้งที่รู้แก่ใจว่า พ.ต.ท.สมภพ ทำตามพยานหลักฐาน ไม่ได้กลั่นแกล้งแต่อย่างใด
พนักงานสอบสวนก็เลย จัดใหญ่ไฟกระพริบ ให้ ดร.นิด สาสมกับพฤติกรรมแสบของเธอ