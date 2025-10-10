'วราวุธ' เคลียร์ข่าว ไปซบเพื่อไทย 10 เสียงชาติไทยแน่นปึ้ก

“วราวุธ” สยบข่าวซบเพื่อไทย ยันชาติไทยพัฒนาแน่นปึ้ก 10 เสียงไม่แตกแถว ย้ำพรรคยังเดินหน้าทำงานร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ไม่ได้ตกลงไปร่วมกับใครทั้งสิ้น
สถานการณ์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยกำลังอยู่ในช่วงที่น่าสนใจพอสมควร ภายหลังเริ่มมีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีของพรรค โดยล่าสุดมีการปล่อยชื่อของนายวราวุธ ศิลปอาชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งจะใช้รูปแบบของการควบรวมทั้งสองพรรคเข้ามาอยู่ด้วยกัน
ทว่าล่าสุด เฟซบุุ๊คของพรรคชาติไทยพัฒนาได้เผยแพร่ข้อความของนายวราวุธ โดยระบุว่า ต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติ และไม่ทราบว่าใครเป็นคนให้ข่าวดังกล่าว ยืนยันว่าวันนี้ตนยังเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเรามี 10 เสียง ยังอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน การทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนา เราทำงานร่วมกัน ดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของใครคนใดคนหนึ่ง ทั้ง 10 สส.รวมทั้งกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา เราร่วมกันในการตัดสินใจที่จะทำอะไรในทางการเมือง ยืนยันว่าวันนี้เรายังไม่ได้ตกลงกับใคร เราทุกคนยังเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา หากจะมีอะไรเกิดขึ้นขอยืนยันว่า 10 เสียงสส.และกรรมการบริหารพรรค รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
นายวราวุธ กล่าวว่า กระแสข่าวที่ออกมาท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นของการเมืองไทยขณะนี้ จึงไม่แปลกใจที่จะมีข่าวเช่นนี้ออกมา วันนี้พรรคการเมืองใหญ่ๆหลายพรรคต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับจำนวนสส.ของพรรคนั้นๆ พรรคเล็กจึงเลี่ยงไม่ได้ที่มีคนนั้นคนนี้มาพูดคุยกับสส.ของพรรคบ้าง เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นในการแข่งขันทางการเมือง เช่นขณะนี้มีการแข่งขันกันสูงระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทย จึงเป็นที่มาของข่าวลือนี้ ซึ่งไม่ทราบว่าออกมาจากใครแต่ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติ ยืนยันพรรคชาติไทยพัฒนายังอยู่กัน 10 คน ไม่ได้มีใครไปไหน