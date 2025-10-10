'ประชาชน' ใจดีสู้เสือ มั่นใจ 44 ส.ส.บริสุทธิ์ อย่าเพิ่งตั้งธงไม่รอด

พรรคประชาชนใจดีสู้เสือ ยัน 44 อดีต สส.ก้าวไกล บริสุทธิ์ใจ ไม่หวั่น ป.ป.ช. ชี้ขาดคดี ม.112 ชี้ทำหน้าที่ตามอำนาจนิติบัญญัติ ขออย่าเพิ่งตั้งธง “ไม่รอด” ย้ำไม่มีดีลการเมืองกับพรรคสีน้ำเงิน พร้อมลั่น “ประชาชนยังมั่นใจและอยู่ข้างเรา”
ใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งในช่วงต้นปี 2569 พรรคประชาชนมีเรื่องให้ระทึกกันอีกแล้ว ภายหลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เตรียมชี้ขาดคดีกล่าวหา อดีต ส.ส.พรรคก้าวไกล จำนวน 44 คน กรณีร่วมกันเสนอและร่วมลงชื่อในร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ภายในช่วงเดือนธันวาคม พร้อมกับยืนยันว่าจะเป็นการพิจารณาแบบรายคนไม่ได้เป็นการเหมารวม เนื่องจากข้อเท็จจริงต่างกัน
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน แสดงความคิดเห็นว่า ยืนยันว่าการทำหน้าที่ของสส. ของพรรคก้าวไกลเดิมไม่ได้ผิดกฎหมาย และจริยธรรม แต่เป็นการทำหน้าที่ส.ส.ในอำนาจนิติบัญญัติ เมื่อเราดำเนินการแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จทันที แต่ต้องมีการถกเถียงกันในสภา และมีขั้นตอนอีกพอสมควร ซึ่งยังไปไม่ถึงขั้นนั้นเพราะประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น มองว่าไม่สามารถบรรจุวาระดังกล่าวได้
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ในเรื่องการสู้คดีเราทำอย่างเต็มที่ มีบุคคลที่ถูกกล่าวหาจำนวนมาก ซึ่งทางป.ป.ช.ก็ให้เวลาชี้แจงพอสมควร เราก็ดำเนินการไป ตอนนี้อย่าเพิ่งไปตั้งธงว่าเราจะโดนแน่นอน เชื่อว่าการที่เราทำหน้าที่พิสูจน์ตัวเอง จึงไม่มีประโยชน์ที่จะใช้กลไกนิติสงครามกับสส.พรรคประชาชน ดังนั้นตนหวังว่า เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะป.ป.ช. จะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือกลั่นแกล้งใคร
ส่วนกังวลหรือไม่ที่ ป.ป.ช. จะไต่สวนเป็นรายบุคคล นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ไม่กังวลอะไร เราอยู่กับเรื่อง 44 สส.มานาน ตนก็พยายามสู้คดีอย่างเต็มที่ ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจ เราก็ทำหน้าที่สส. และเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง ดังนั้นไม่มีอะไรต้องกังวล เพราะทุกอย่างอยู่บนโต๊ะมีความโปร่งใส และยืนยันว่าประชาชนจะสนับสนุนพรรคประชาชนอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า การที่คดีนี้จะรู้ผลช่วงใกล้เลือกตั้ง จะกระทบกับยุทธศาสตร์พรรคหรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่าอย่าเพิ่งตั้งธงว่าจะโดนฟันแน่ หากเชื่อว่ามีธง แสดงว่าเรารู้คำตอบล่วงหน้า กระบวนการยุติธรรมก็ไม่มีอยู่จริง จึงอยากให้สื่อมวลชนถามป.ป.ช. ว่ามีธงหรือไม่
ส่วนหากรอดจะถูกมองว่าเป็นการดีลกับการเมืองสีน้ำเงินหรือไม่ นายรังสิมันต์ หัวเราะพร้อมระบุว่า ยืนยันว่าเราไม่เคยมีการสนทนาทั้งซีเรียสและไม่ซีเรียสกับทางพรรคภูมิใจไทยในการช่วยเหลือทั้ง 44 คน เราเห็นบทเรียนการสร้างดีลต่างๆแล้ว ดังนั้นเมื่อมีข้อกล่าวหาเราก็ต้องว่าตามกระบวนการ ยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี ว่าเราไม่มีดีลกับสีน้ำเงินหรือค่ายไหนทั้งสิ้น