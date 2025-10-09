4 ข้อ ภัยความมั่นคง ไม่ทำไม่เจรจา!-ขอเก็บระเบิดในเขตไทย-ซีลชายแดนใต้เข้มข้น-เลิก MOU ควรถามประชาชน-อิสราเอล-ฮามาส รับสันติภาพ

4 ข้อ ภัยความมั่นคง ไม่ทำไม่เจรจา!
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เผยกรณีประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสนอตัวเป็นประธานการลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา จะทำหนังสือแจ้งกลับว่า หากกัมพูชาปฏิบัติตาม 4 ข้อ ที่ไทยยื่นเสนอไป คือ การถอนอาวุธหนัก ถอนทุ่นระเบิด เรื่องสแกมเมอร์ การจัดการในพื้นที่ที่คนกัมพูชาเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ฝ่ายไทยก็พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะ 4 ข้อนี้ เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ที่สำคัญมีอันตรายต่อประชาชน ส่วนเส้นตายการผลักดันชาวกัมพูชาออกจากบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้วในวันที่ 10 ตุลาคม นี้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ต้องดำเนินการ
ขอเก็บระเบิดในเขตไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังบูรพา(กกล.บูรพา) กองทัพภาคที่ 1 ทำหนังสือด่วนมาก เรื่อง การเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ถึงผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 51 โดยจะเข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น และบ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 จึงแจ้งท่านเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี
ซีลชายแดนใต้เข้มข้น
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามเหตุการณ์ปล้นทอง ประสานประเทศเพื่อนบ้านติดตามของกลางกลับมา สั่งทบทวนนโยบายแนวชายแดน เห็นด้วยกับแม่ทัพภาค 4 เพิ่มมาตรการซีลชายแดน โดยใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี ประกอบกับการใช้กำลัง สกัดกั้นการหลบหนีข้ามแดน โดยเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้น
เลิก MOU ควรถามประชาชน
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้าน ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจานายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ถึงมาตรการรองรับผลกระทบการเยียวยา การทำประชามติยกเลิก MOU43-44 เบรคฝ่ายการเมืองใช้กระแสนิยมหวังผลประโยชน์ทางการเมือง ด้านนายสีหศักดิ์ ขอหารือแผนและมาตรการรองรับกับ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ในสัปดาห์หน้า ยืนยัน MOU เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับอธิปไตย ประชาชนควรมีส่วนแสดงความคิดเห็น
อิสราเอล-ฮามาส รับสันติภาพ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า อิสราเอลและกลุ่มฮามาสเห็นพ้องข้อตกลงตามแผนสันติภาพ 20 ประการสำหรับฉนวนกาซาที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศ โดยจะลงนามกันที่อียิปต์ ซึ่งอิสราเอลจะปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนแลกกับตัวประกันที่เหลือ และจะส่งความช่วยเหลือเข้าสู่ฉนวนกาซาเพิ่มขึ้น หลังจากสงครามได้ดำเนินมากว่าสองปีตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2023