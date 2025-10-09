ช่วยแม่สู้! “น้องรดา” วัยแค่ 11 ทั้งเรียนทั้งช่วยแม่ขายขนมไทยหารายได้ แม่ป่วยหลายโรครุมเร้า ต้องล้างไตสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.ชลบุรี เพื่อรู้จัก “น้องรดา” ลูกกตัญญูที่แม้จะอยู่ในวัยเรียน แต่ทำทุกทางเพื่อช่วยแม่หารายได้ ขณะที่แม่ป่วยหลายโรครุมเร้า แต่ก็ยังฮึดสู้ทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงลูก
“ตอนนี้เป็นโรคเบาหวาน ความดัน และไต เป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ 16 และมีโรคแทรกซ้อนมาเรื่อยๆ คือ มีฝีในม้าม ทำให้ต้องตัดม้ามทิ้ง และ 4 ปีที่ผ่านมาก็เป็นโรคไต ต้องตัดไตทิ้ง 1 ข้าง ตอนนี้ต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ 3 ครั้ง”
หากมองผิวเผิน อาจไม่มีใครทราบว่า แม่นฤมล เอี่ยมประวัติ ผู้อยู่ในวัยแค่ 34 จะถูกโรครุมเร้าอยู่มากมาย ซึ่งปัญหาสุขภาพที่รุนแรงถึงขั้นต้องสูญเสียอวัยวะสำคัญบางส่วน ฟังดูแล้วน่าตกใจ แต่หากย้อนกลับไปเมื่อครั้งวัยรุ่น ที่โรคเริ่มถามหา ก็ทำให้ทราบที่มาของโรคได้
“(ถาม-เป็นเบาหวานตอนอายุน้อยมากเลย เกิดอะไรขึ้น?) น่าจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆ ทานน้ำอัดลมเยอะ เพราะไปขายของตลาดนัด ก็ดื่มน้ำอัดลมอย่างเดียว มันร้อนก็กินแต่น้ำอัดลมตั้งแต่เด็กเลย (ถาม-ตอนนั้นค่าน้ำตาลเท่าไหร่จำได้ไหม?) 500-600 เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วก็ 500 จนเครื่องวัดไม่ได้ เหมือนจะขาดยาไปอาทิตย์หนึ่ง (ถาม-ภาวะเบาหวานรุนแรงขนาดนี้ มันส่งผลต่อร่างกายส่วนไหนบ้าง?) ไตโดนแน่นอน ม้ามก็ตัดทิ้งไปแล้ว เพราะมีฝีในม้าม เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน ตอนแรกตับก็มีฝี แต่สามารถดูดออกได้ มันตัดไม่ได้แล้ว”
ความเจ็บป่วยที่มาเยือนตั้งแต่วัยเรียน ไม่เพียงทำให้แม่ต้องออกจากเรียนกลางคัน แต่ยังส่งผลต่อการทำงานให้ไปต่อไม่ได้อีกด้วย
“พอป่วยต้องดร็อปเรียนไปเลย แค่ ปวช. แต่ไม่จบด้วยนะ คือมันอยู่กลางคันพอดี มันป่วยประมาณ ปวช.ปี 2 ก็เลยต้องหยุดเรียนเลย พอช่วงที่เริ่มทำงาน ก็ทำงานร้านสะดวกซื้อ ตอนนั้นก็ป่วย แต่คิดว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่ ยังทำงานได้ ก็เลยไม่ค่อยใส่ใจดูแลร่างกายสักเท่าไหร่ ยังใช้ชีวิตแบบปกติ ทำงานเข้ากะดึกได้ หลังจากมีลูกแล้ว ก็ยังออกมาทำงานร้านสะดวกซื้อเหมือนเดิม แต่พอทำไปๆๆ มันเหมือนรู้ตัวว่าไม่ไหว ก็เลยออก จากนั้นไม่นานก็เข้าห้องผ่าตัดเลย เพราะตรวจแล้วไตมีฝี ตั้งแต่นั้นมาก็คือนอน รพ. ผ่าตัด เข้าห้องไอซียู เข้าออกๆๆ อยู่อย่างนั้นเป็นเดือน แล้วก็มานอนข้างนอกอีกเดือนกว่าๆ เกือบ 2 เดือน”
ไม่ใช่แค่สุขภาพแม่ที่มีปัญหา จนต้องรักษาตัวต่อเนื่อง แต่ชีวิตคู่ก็พังทลาย เพราะสามีมาตีจาก“ตอนที่ป่วยแรกๆ เขามีมาดูแลบ้าง แต่พอเลิกกันตอนลูก 2 ขวบ ก็ไม่เคยยุ่งกันอีกเลย (ถาม-เหตุผลที่เขาไป เขาบอกไหม?) ไม่ได้บอก แต่เหมือนมีคนอื่นด้วย (ถาม-แล้วในแง่ของการรับผิดชอบ?) ไม่มีเลย เราก็ดูแลลูกคนเดียว”
ช่วงที่แม่ป่วยจนทำงานไม่ได้ แม้จะโชคดีที่มีน้องสาวช่วยดูแลค่าใช้จ่าย แต่ในที่สุด เมื่อสถานการณ์เริ่มไม่ไหว แม่จึงพยายามฝืนสังขารลุกขึ้นมาทำงานทันทีที่ร่างกายเริ่มฟื้นตัว โดยมีน้องรดา (ลภัสรดา กิจสมัคร) ลูกสาวอาสาช่วยอีกแรง
“คือตอนนั้นที่บ้านไม่มีเงินแล้ว แบบว่าน้องสาวทำงานก็ไม่มีโอทีแล้ว ไม่มีเงินมาซัพพอร์ตแล้ว เงินใช้จ่ายในบ้านก็ไม่มีแล้ว บางวันลูกก็ไม่มีเงินไปโรงเรียนเลย แม่เลยคิดหาวิธีว่า ทำอะไรดีนะ ลูกก็เสนอว่า ขายข้าวไข่เจียวที่หน้าโรงเรียนลูก”
“หนูเริ่มช่วยแม่ขายของตั้งแต่ ป.3 ขายมาเรื่อยๆๆๆ (ถาม-ตอนนั้นทำไมถึงขายข้าวไข่เจียว?) เพราะมันเป็นเมนูที่ง่ายๆ แล้วเด็กหน้าโรงเรียนเขาชอบกินกัน”
แม้ช่วงแรกกระแสตอบรับข้าวไข่เจียวจะดีมาก แต่ภายหลังก็เริ่มไม่ดี จนแม่ต้องตัดสินใจหันไปขายขนมไทยแทน“ช่วงแรกฟีดแบ็คดีมาก มีแต่คนมาอุดหนุน มีคนมาเหมา นานๆ วันเข้า มันเบาลง ตอนแรกก็ยังถูไถขายไปก่อน ทำไป 20 กล่อง ถ้าเป็นวันพระวันโกนก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีมาเหมา แต่ถ้าไม่ใช่วันพระวันโกนก็ขายได้ 3 กล่อง บางครั้งก็ต้องไปขายที่ล้างไตบ้าง บางครั้งก็ขายหมด บางครั้งก็ไม่หมด ก็ต้องเก็บไว้กิน จนมันไม่ได้แล้วจริงๆ ก็เลยเปลี่ยนมาขายขนม”
ลูกสาวช่วยคิด จนนำมาสู่การขาย “ขนมไทย”!
“ช่วงนั้นขายข้าวไข่เจียวไม่ดีเลย แล้วก็คิดไม่ออกว่าจะขายอะไร ทีนี้หนูก็นึกออกอย่างหนึ่งว่า ตอนที่หนูยังอยู่อนุบาล 3 อยู่ หนูจำได้ว่า หนูไปขายขนมไทยอยู่หน้าเซเว่นกับแม่ แค่ไปช่วยเขานั่งเฉยๆ ก็เลยนึกได้ว่า ขายขนมไทยไหมแม่ แม่บอก แล้วจะหาทุนจากไหนก่อน ก็เลยเริ่มหาทุน (ถาม-ใครหาทุน?) แม่ ต้องยืมเขามาก่อน พอเวลาขายของได้ ก็เอาไปคืนเขา (ถาม-แล้วตอนนี้ยังเป็นหนี้เขาอยู่ไหม?) ไม่แล้วค่ะ (ถาม-แสดงว่ากิจการที่หนูคิด ทำได้?) พยักหน้า”
ด้วยความที่แม่ป่วย ต้องไปล้างไตที่ รพ.สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทำให้แม่และน้องรดาไปขายขนมไทยได้แค่สัปดาห์ละ 3 วัน โดยขายตั้งแต่เช้ายันดึก
“(ถาม-ทุกวันนี้หนูไปขายวันไหนบ้าง?) ขายอาทิตย์หนึ่ง 3 วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ที่หน้าห้างอิออน ศรีราชา จ.ชลบุรี ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 5 ทุ่ม แต่หนูจะกลับดึกกันหน่อยประมาณเที่ยงคืน (ถาม-โห แล้ววันอาทิตย์ขายถึงดึก เช้าวันจันทร์หนูไปเรียนไหวหรือ?) ไหวค่ะ (ถาม-ตอนนี้ขายมานานแค่ไหน?) ขายมาประมาณครึ่งปีแล้วค่ะ”
“(ถาม-อยู่ที่ร้านหนูต้องทำอะไรบ้าง?) จัดของ แม็กของ เรียกลูกค้า (ถาม-มีขนมอะไรขายบ้าง?) ขนมชั้น ขนมมัน ขนมกล้วย ฯลฯ แต่ซิกเนอเจอร์ของร้านคือ ข้าวเหนียวหน้านวล (ถาม-แล้วอะไรขายดีที่สุด?) จะเป็นข้าวเหนียวหน้านวลและหม้อแกงถั่ว (ถาม-ขายยังไง?) กล่องละ 20 บาททั้งหมด แต่ถ้าเป็นขนมเปี๊ยะจนถึงขนมถ้วยฟู จะกล่องละ 30 บาท (ถาม-หนูทำเป็นหลายอย่างเลย ถ้าวันไหนแม่ไม่สบาย หนูดูร้านได้คนเดียวเลย?) ค่ะ (ถาม-จริงหรือ?) ใช่ค่ะ”
“(ถาม-ตอนนี้หนูอายุ 11 เรียนอยู่ชั้นไหน?) ป.5 ค่ะ (ถาม-ชอบเรียนวิชาอะไร?) ศิลปะ เพราะชอบวาดรูปค่ะ (ถาม-ถ้าวันหนึ่งหนูมีโอกาสเรียนสูงๆ อยากเรียนด้านไหน?) ศิลปะและการแสดงค่ะ”
แม่ยอมรับ ขายขนมไทย แค่พอได้กิน แต่ไม่เหลือเก็บ!
“(ถาม-หลังจากขายขนม ความเป็นอยู่เราดีขึ้นหรือแย่ลง?) ก็ดีขึ้นระดับหนึ่ง จากเมื่อก่อนที่บางมื้อไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน บางทีกินข้าวได้แค่เช้า บางวันมีเย็นกิน บางวันไม่มีเย็นกิน แต่ทุกวันนี้เช้าเย็นได้กินครบ แต่ไม่ถึงกับเหลือเก็บ เพราะรายได้จากที่ขายศุกร์เสาร์อาทิตย์ ก็ไม่ได้เยอะ อาทิตย์หนึ่งประมาณ 600-700 ก็เฉลี่ยๆ ใช้ภายในอาทิตย์เอา”
“(ถาม-ในแง่สุขภาพ แม่ประเมินกำลังของเราไหมว่าจะรักษาตัวต่อยังไงหรือจะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหน?) คิดว่าน่าจะลามไปเรื่อยๆ แม่คิดว่าถ้าเปลี่ยนไตก็ไม่น่าจะเวิร์ค ค่าใช้จ่ายก็เยอะด้วย เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไตต้องเสียค่าใช้จ่าย กว่าจะได้เปลี่ยนก็นาน เปลี่ยนมาก็ไม่รู้จะเข้ากับเราได้ไหม ก็ต้องมาให้ยาอีก แม่คิดว่า ถ้าเราดูแลสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆ แต่ต้องล้างไตไปเรื่อยๆ นะ แม่คิดว่าแม่ก็น่าจะอยู่ได้ เพราะทุกวันนี้เกือบปีแล้วแม่ก็ยังทรงๆ”
ลูกอยากป่วยแทนแม่ อยากเห็นแม่มีความสุข!
"(ถาม-เวลาหนูเห็นแม่ไม่สบาย หนูรู้สึกยังไงบ้าง?) อยากจะเป็นคนที่ป่วยแทนแม่เลย (ถาม-หนูคิดว่า เวลาหนูช่วยแม่ขายของ แล้วแม่รู้สึกยังไง?) รู้สึกดีใจที่เห็นหนูทำงานได้ (ถาม-แล้วสิ่งนี้ทำให้หนูมีความสุขไหม?) มีความสุข ถ้าหนูเห็นแม่มีความสุข หนูก็มีความสุขแล้ว (ถาม-อยากบอกอะไรแม่ไหม?) รักแม่มากๆ เลยนะคะ รักแม่เท่าฟ้าเลย”
หากท่านใดต้องการอุดหนุนขนมไทยของน้องรดาและคุณแม่ แวะไปอุดหนุนได้ที่ห้างสรรพสินค้าอิออน ศรีราชา จ.ชลบุรี หรือหากต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้อง โอนไปได้ที่ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี ด.ญ.ลภัสรดา กิจสมัคร เลขที่บัญชี 020-466-882-543
