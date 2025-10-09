ทวงคืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้ว-เลิก MOU 43 ไม่ต้องประชามติ-ผู้หญิงคนแรกของโลก-หลุมดักแร้วพราก "สรณ์สืบ"-พลังงานเร่ง Quick Big Win

ทวงคืนแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้ว
พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงพื้นที่ชายแดนจันทบุรี-ตราด ติดตามสถานการณ์ไทย-กัมพูชา หากจำเป็นต้องใช้กำลัง และติดตามการแก้ปัญหารุกล้ำชายแดนในพื้นที่ 17 จุด มีสิ่งปลูกสร้าง การขุดคูเลต ป่ายาง และฐานที่มั่นทางทหาร ได้แก้ไขเป็นที่น่าพอใจ กำชับดำเนินการต่อเนื่อง เป้าหมายต้องการให้สิ่งรุกล้ำทั้งหมดออกจากแผ่นดินไทย ส่วนการติดตั้งรั้วแนวชายแดนหลักเขตที่ 52 ถึง 58 คาดว่าจะเป็นจุดแรกที่มีรั้ว โดยให้เร่งสำรวจและออกแบบลักษณะรั้ว ป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบลำเลียงยาเสพติด เข้าเมืองผิดกฎหมาย ส่วนการสร้างถนนชายแดนไทย-กัมพูชา 15 กิโลเมตร บริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
คืบหน้ากว่า 13 กิโลเมตร คาดแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม นี้
เลิก MOU 43 ไม่ต้องประชามติ
นายปานเทพ พัวพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ยืนยันต้องยกเลิก MOU 43 เพื่อปกป้องอธิปไตยไทย โดย ครม.ทำเองได้ไม่ต้องทำประชามติ ส่วนการดึงเรื่องไปศาลโลก ประเทศไทยถอนตัวจากสมาชิกศาลโลก ปี 2503 มีผลตั้งแต่ปี 2504 คดีปราสาทเขาพระวิหารเป็นคดีสุดท้าย ไม่มีใครลากไทยไปศาลโลกเพราะไม่มีเอ็มโอยู และหากประเทศนั้นไม่ยอมรับอำนาจศาลโลก แนะปิดด่าน กดดันทางเศรษฐกิจ
ผู้หญิงคนแรกของโลก
นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เผย ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(FIFA) ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการการพัฒนา วาระปี 2025–2029 เป็นผู้หญิงคนแรกของโลกที่ได้รับเกียรติให้นั่งเก้าอี้ประธานคณะกรรมการพัฒนาของฟีฟ่า มีบทบาทสำคัญขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลทั่วโลก
หลุมดักแร้วพราก "สรณ์สืบ"
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ขยายแนวลาดตระเวนไปพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่รอยต่อ เน้นป้องปรามลักลอบวางกับดักและล่าสัตว์ป่า เคาะประตูขอความร่วมมือชาวบ้านช่วยเฝ้าระวังและห้ามวางกับดักสัตว์ป่า หลัง "สรณ์สืบ" เสือโคร่งหายาก ต้องจบชีวิตจากหลุมดักแร้ว ภาพสุดท้ายที่บันทึกได้คือวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 สัญญาณสุดท้ายจากปลอกคอดาวเทียมวันที่ 23 ก.ย. 2568 ซึ่งจากการตรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ในวันที่ 1 ต.ค. 2568 พบปลอกคอและชิ้นส่วนกระดูกของ "สรณ์สืบ" โดยมีหลุมดักแร้วกลางท้องห้วยไม่ห่างจากจุดที่พบปลอกคอ
พลังงานเร่ง Quick Big Win
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน เร่งนโยบาย Quick Big Win ตั้งเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายพลังงานให้ประชาชน สร้างความมั่นคงทางพลังงาน เร่งทำแผน PDP ฉบับใหม่ ผลักดันเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงภาคอุตสาหกรรม ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ลดหย่อนภาษี เดินหน้านำไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สร้างความยั่งยืนระยะยาวรองรับ Net Zero 2050