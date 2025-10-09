งัดดิจิทัลฟุตพรินท์ โต้ดราม่า 'ประชาชน' ฝ่ายค้ำ 'อนุทิน'

"ประชาชน" โต้ดราม่า ค้ำ "อนุทิน" หลังไปงานวันเกิด "เนวิน" แทนลงพื้นที่น้ำท่วม ย้ำ นายกฯ ไปทุกพื้นที่ไม่ได้ แต่สำคัญคือรับฟังปัญหาและสั่งการแก้ไขเป็นระบบ
ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตอนกลางของประเทศที่ว่าหนักแล้ว ปรากฎว่าดราม่าการเมืองก็ฉ่ำไม่แพ้กัน ซึ่งสืบมาจากกรณีที่เสียงวิจารณ์ว่านายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ออกมาเป็น 'ฝ่ายค้ำ' ให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หลังจากนายกฯไปร่วมงานวันเกิดของนายเนวิน ชิดชอบ แทนการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วม
ในประเด็นนี้ หัวหน้าพรรคประชาชน ระบุว่า นายกรัฐมนตรีคงมีภารกิจอย่างหลากหลาย การที่จะไปงานวันเกิดใครก็แล้วแต่ ก็อยู่ที่วิจารณญาณของนายกรัฐมนตรีด้วย เพื่อความเป็นธรรม ตนทราบว่านายกรัฐมนตรีคงไม่สามารถลงพื้นที่น้ำท่วมได้ครบทุกพื้นที่ แต่สิ่งที่ประชาชนคาดหวัง คือผู้บริหารประเทศที่จะลงไปรับฟังปัญหาเขาอย่างครบถ้วนมากที่สุด ฟังปัญหาอย่างเดียวไม่พออยากให้เกิดการกระทําด้วย ดังนั้น สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อจากนี้ คือมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจริงๆ
ทั้งนี้ พอเรื่องแดงขึ้นมาทำให้เดอะแบกของพรรคประชาชนอย่างนางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า วันนี้สื่อถามคุณเท้งว่าคิดอย่างไรที่นายกอนุทินไปวันเกิดคุณเนวิน แทนที่จะไปลงพื้นที่น้ำท่วม คุณเท้งตอบว่านายกคงไปทุกพื้นที่ไม่ได้ สำคัญคือต้องสั่งการแก้ปัญหาเป็นระบบและทันท่วงที
สื่อหลายสำนักนำไปพาดหัว ผู้คนวิจารณ์ว่าพรรคฝ่ายค้ำ แก้ต่างให้อนุทิน ถ้าเป็นแพทองธารคงด่าเละไปแล้ว
แต่จากดิจิทัลฟุตพรินท์ พบว่าคุณเท้งพูดเหมือนกันทั้งนายกอิ๊ง และนายกหนู นายกไปทุกพื้นที่ไม่ได้ แต่สำคัญคือรับฟังปัญหาทั่วถึง สั่งการแก้ไขอย่างเป็นระบบ การพูดว่า "ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณอนุทิน" มองแบบเซียนการเมืองคงประเมินว่าเสียท่า ไร้เดียงสา ไม่น่าพูดให้เสียคะแนน แต่นี่คือสิ่งที่เรียกว่า consistency และ integrity ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการทำงานการเมืองแบบตรงไปตรงมา