ไม่สนดีลโนเบล เขมรต้องทำตามข้อตกลง - "ภูมิใจดูด"เรื่องปกติ - สยบดราม่ากล้วยหอมทอง - ระดับน้ำ กทม.ไม่เท่าปี'54 - ภาษีสหรัฐฯฟาดส่งออก

ไม่สนดีลโนเบล เขมรต้องทำตามข้อตกลง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เผยกรณี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสนอเป็นตัวกลางลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา ประเทศไทยเป็นฝ่ายถูกรุกรานและถูกกระทำก่อน หากจะเจรจากัมพูชาต้องปฏิบัติตามข้อตกลง 4 ข้อ ประกอบด้วย การถอนกำลังและอาวุธ จัดการบุคคลที่รุกรานให้ออกนอกอธิปไตยไทย และเก็บกู้สิ่งที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยออกจากพื้นที่ ส่วนที่กัมพูชาเสนอรางวัลโนเบลให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเป็นแฝงประโยชน์ร่วมกันหรือไม่นั้น ตนเองสนใจเฉพาะประโยชน์ของไทย ส่วนที่กังวลว่าวันที่ 10 ตุลาคม นี้ กัมพูชาจะขนคนเข้าชายแดนจังหวัดสระแก้วเพิ่ม ไม่ต้องกำหนดวัน ประเทศไทยไม่มีวันยอม หากกัมพูชารุกล้ำอธิปไตย
"ภูมิใจดูด"เรื่องปกติ
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน มอง เป็นเรื่องปกติ ปรากฎการณ์"ภูมิใจดูด" นักการเมืองเริ่มเข้าพรรคภูมิใจไทย ใกล้ฤดูเลือกตั้งมีการย้ายขั้วสลับค่าย ต้นตอมาจาก รัฐธรรมนูญ ทำระบบการเมืองเป็นแบบนี้ ขณะที่พรรคภูมิใจไทย บริหารประเทศยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง พรรคเพื่อไทยอย่าเพิ่ง อภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อล้างแค้น สิ่งสำคัญอยากให้ทุกพรรคเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
สยบดราม่ากล้วยหอมทอง
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงดราม่าแนวคิด นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทอง ประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการสูงถึง 8 พันตันต่อปี แต่ไทยส่งได้เพียง 2,500 ตัน ยืนยัน ไม่ใช่นโยบายการเมือง แต่สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
ระดับน้ำ กทม.ไม่เท่าปี'54
นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพ ยืนยัน วางใจได้ ไม่รุนแรงเท่าปี 2554 แม้จะมีพายุเข้ามาอีก 5 ลูก เพราะปริมาณน้ำฝนไม่เท่ากัน แต่ต้องระวังพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ขณะที่มีน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้การระบายน้ำช้า ต้องแก้ปัญหาทั้งระบบ
ภาษีสหรัฐฯฟาดส่งออก
นายสักกะภพ พันธ์ยานุกูล เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) เผยผลการประชุม กนง. คณะกรรมการมีมติ 5 ต่อ 2 เสียง คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ต่อปี ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2568 มีแนวโน้มขยายตัว 2.2% และปี 2569 ที่ระดับ 1.6% โดยภาคส่งออกเริ่มได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีสหรัฐฯ ขณะที่การท่องเที่ยวและอุปสงค์ในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวลง ก่อนจะทยอยฟื้นตัวในระยะข้างหน้า