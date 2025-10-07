สทนช.กางเส้นทางพายุ มั่นใจน้ำไม่ท่วมซ้ำรอยปี 54 นายกฯเคาะเยียวยา 9,000

สทนช.กางเส้นทางพายุ มั่นใจน้ำปีนี้ไม่ซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี 54 – นายกฯ เคาะเยียวยาผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 9,000 บาท สั่งเร่งระบายน้ำ-ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ
สถานการณ์อุทกภัยในเวลานี้เป็นเรื่องหลายฝ่ายที่ให้ความสนใจพอสมควร ภายหลังเกิดคำถามว่าจะซ้ำรอยปี 2554 หรือไม่ ในเรื่องนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้เผยแพร่ข้อมูลเส้นทางพายุในปี 2568 เทียบกับปี 2554 ว่า สทนช. ขอยืนยันว่าสถานการณ์ในปีนี้จะไม่รุนแรงเหมือนปี 2554 เนื่องจากปี 2554 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุทั้งโดยตรงและทางอ้อม และอยู่ภายใต้สภาวะลานีญา ทำให้ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าค่าปกติถึงร้อยละ 24 และขณะนั้น 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ รองรับน้ำได้เพียง 324 ล้าน ลบ.ม. และมีน้ำไหลผ่านสถานี C.2 จังหวัดนครสวรรค์ สูงสุด 4,689 ลบ.ม. ต่อวินาที ขณะที่การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดถึง 3,726 ลบ.ม. ต่อวินาที นำไปสู่อุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่
ขณะที่ ในปี 2568 แม้จะมีพายุหลายลูก แต่ทั้งหมดส่งผลทางอ้อมและมีทิศทางที่กระทบต่อไทยน้อยกว่า อีกทั้งยังอยู่ภายใต้สภาวะเป็นกลางถึงสภาวะลานีญากำลังอ่อน ทำให้มีฝนโดยรวมไม่มากนัก โดยปัจจุบันปริมาณฝนเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 7 รวมถึง 4 เขื่อนหลักยังรองรับน้ำได้อีก 2,185 ล้าน ลบ.ม. และมีน้ำไหลผ่านสถานี C.2 ที่ 2,748 ลบ.ม. ต่อวินาที ระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลบ.ม. ต่อวินาที แม้จะมีแนวโน้มเกิดน้ำหลากเฉพาะพื้นที่จากฝนตกหนัก แต่ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด
นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ โดยเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ในระยะนี้ประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) คาดการณ์ว่า พายุ “แมตโม” จะส่งผลกระทบทางอ้อมทำให้ในช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมนี้ ประเทศไทยจะมีฝนตกปานกลางถึงหนักในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ประกอบกับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีฝนตกมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงต้องปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนที่มีน้ำมาก เพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อน โดยทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เป็น 35 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวัน ในขณะที่เขื่อนภูมิพล ยังคงการระบายน้ำในอัตรา 5 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน
ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) ครั้งที่ 1/2568 ว่า เราได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นมาใหม่ มีทั้งศูนย์เยียวยาช่วยเหลือที่มี นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และศูนย์ปฏิบัติการการระบายน้ำ ที่มีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยให้ระบายน้ำออกไปยังอ่าวไทยให้เร็วที่สุด ส่วนเรื่องการเยียวยาประชาชนที่ประสบภัยจากอุทกภัย เราใช้หลักเดียวกับปีที่แล้ว เพราะประสบภัยเกิน 7 วันหมดก็จะเยียวยารายครัว ครัวเรือนละ 9,000 บาท โดยจะดำเนินการทันที ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ไปเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนและนำชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมาขึ้นทะเบียน