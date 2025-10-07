ปิดฉาก 'ทักษิณ' นอนคุกยาว 1 ปี ยกฎีกาขออภัยโทษ

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า 'ทักษิณ ชินวัตร' อดีตนายกรัฐมนตรี น่าจะต้องใช้ชีวิตในเรือนจำให้ครบ 1 ปีอย่างไม่มีเงื่อนไขอีกแล้ว ภายหลังกระทรวงยุติธรรมยืนยันชัดเจนว่ายกคำร้องขอฎีกาพระราชทานอภัยโทษของทักษิณ
เดิมทีเรื่องนี้ควรจะจบตั้งแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บังคับโทษจำคุกที่เหลืออยู่ 1 ปี แต่ปรากฎว่าทักษิณมีความพยายามในการยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษผ่านทางกรมราชทัณฑ์ ซึ่งพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขณะนั้น ได้ลงนามเอกสารลับที่ ที่ยธ0703.41307 เรื่อง นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณ ชินวัตร ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ของนักโทษเด็ดขาดชาย นายทักษิณ ชินวัตร ถึง นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งคดีหมายเลขแดงที่ บค 1/2568 ลงวันที่9 กันยายน2568 ให้จำคุก นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณฯ 1ปี จึงเห็นควรยกฎีการายนี้เสีย ตามที่กรมราชทัณฑ์เสนอจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทในโอกาสอันควร
จากนั้น เรื่องนี้กลับมาที่พลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ เนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.)ได้พิจารณาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริ ก่อนส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป โดยปรากฎว่า พลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ มีคำสั่งให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา และมีความเห็นยืนตามพันตำรวจเอกทวีที่เห็นควรยกฎีกาของนายทักษิณ ตามที่กรมราชทัณฑ์เสนอ ส่งผลให้นายทักษิณต้องถูกคุมขังในเรือนจำตามคำพิพากษาศาลฎีกา เป็นเวลา 1 ปี
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า ต้องประชุมเรื่องการบริหารจัดการน้ำและมีการประชุมเรื่องอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง