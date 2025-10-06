10.10 ธอส.ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ คัดทรัพย์เด่นกว่า 1,000 รายการทั่วไทย วันที่ 10 เดือน 10

10.10 ธอส.จัดประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ศุกร์ 10 ตุลาคม ระหว่างเวลา 12.00 - 12.30 น. ลดสูงสุด 35% บวก On Top เพิ่มอีก 15% พร้อมโปรเด็ดดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปีแรก
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดงาน “ประมูลบ้านมือสอง ธอส. ออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2568” คัดทรัพย์เด่น ทำเลดี ราคาคุ้มค่า ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่า มาประมูลในราคาพิเศษกว่า 1,000 รายการทั่วประเทศ พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 35% จากราคาปกติ ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา 12.00 - 12.30 น. ผ่าน Application : GHB ALL HOME
แบ่งเป็นทรัพย์ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล กว่า 500 รายการ โดยทรัพย์ที่น่าสนใจ ได้แก่ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เนื้อที่ 51.3 ตารางวา ในโครงการชวนชื่นไพร์มวิลเลจบางนา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นทรัพย์ในโครงการที่มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน การเดินทางสะดวก ราคาประมูลเริ่มต้น 3,190,000 บาท
ส่วนทรัพย์ในส่วนภูมิภาคนำออกประมูลจำนวนกว่า 800 รายการโดยมีรายการทรัพย์ที่น่าสนใจ ได้แก่ บ้านเดี่ยว 1 ชั้น เนื้อที่ 69 ตารางวา ในโครงการรัตนบุรี อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ราคาเริ่มต้นประมูล 2,240,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงราย เหมาะแก่การอยู่อาศัย
ภายในงานยังมีรายการทรัพย์ราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดเพียง 125,000 บาท เท่านั้น ได้แก่ ทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า เนื้อที่ 158 ตารางวา กิ่งอำเภอไม้แก่น จ.ปัตตานี
ผู้ที่สนใจ สามารถดูทรัพย์จริง หรือรับชมภาพทรัพย์ก่อนเข้าร่วมประมูลได้ทาง Application : GHB ALL HOME หรือ www.ghbhomecenter.com และลงทะเบียนชำระเงินประกันเข้าร่วมประมูลออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 เวลา 22.00 น. โดยสามารถดาวน์โหลด Application : GHB ALL HOME ผ่านระบบ iOS หรือ Android เพื่อลงทะเบียนการใช้งาน จากนั้นเลือกเมนู “ประมูลทรัพย์ Online” และเลือกทรัพย์ที่ต้องการ ก่อนชำระเงินประกันผ่านทาง Application : GHB ALL GEN หรือ QR Code ก่อนเข้าร่วมประมูลและเสนอราคาในงานต่อไป
พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ทำนิติกรรมและโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2568 จะได้รับส่วนลด On Top เพิ่มอีก 15% หากโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 รับทันทีบัตรกำนัลแทนเงินสด มูลค่า 1,000 บาท และลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์ภายในระยะเวลาการจัดงานและยื่นขอสินเชื่อ ภายใน 45 วันนับถัดจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขายสามารถใช้โปรโมชันผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 กด 5 หรือ Facebook Fanpage บ้านมือสอง ธอส. หรือดูข้อมูลบ้านมือสอง ธอส. ได้ที่ www.ghbhomecenter.com, Mobile Application : GHB ALL HOME และ Line Official Account : @GHBALLHOME