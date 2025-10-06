ศาลจำคุก'ปารีณา' 4 ปี ไม่รอลงอาญา คดีรุกป่า รอประกันตัว

“ปารีณา” ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี คดีรุกป่า ไม่รอลงอาญาหลังศึกยืดเยื้อจากปี 62 ทนายยื่นขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์
ถ้าใครยังจำกันได้ เมื่อปี 2562 เมื่อ นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) ได้นำเอกสารเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง กรณีการครอบครองที่ดินขนาดใหญ่ รวมกว่า 1,706 ไร่ ซึ่งครอบคลุมทั้งเขตป่าสงวนแห่งชาติ และที่ดิน ส.ป.ก. โดยได้แจ้งความไว้ที่ สภ.จอมบึง จ.ราชบุรี เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในเวลานั้น ถึงขนาดที่ทำให้ทั้งนายวีระและนางสาวปารีณา ปะทะคารมกันมาแล้ว
เวลาผ่านไปมาจนถึงปัจจุบันปรากฎว่าคดีดังกล่าวศาลจังหวัดราชบุรีได้มีคำพิพากษาแล้ว โดยนายวีระ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ศาลจังหวัดราชบุรีมีคำพิพากษาให้จำคุกน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ เป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน โดยไม่รอการลงอาญาในคดีบุกรุกป่าในพื้นที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
ทั้งนี้ ภายหลังศาลได้มีคำพิพากษา ทนายความของ น.ส.ปารีณา ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
สำหรับนางสาวปารีณา เมื่อปี 2565 เคยถูกศาลฎีกาพิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตลอดไป และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี จากกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม